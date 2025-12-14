بيدري يحطم رقم ميسي القياسي

حطم نجم خط وسط نادي برشلونة، الإسباني بيدري غونزاليس، رقما قياسيا كان مسجلا باسم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في تاريخ النادي الكتالوني بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني في موسم 2020-2021، خاض بيدري 150 مباراة في الدوري الإسباني متفوقا على ميسي الذي يعتبره كثيرون بلا شك أفضل لاعب في العالم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مباشر.. مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني

مباشر.. مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني list 2 of 2 هل تعرض أوساسونا لظلم تحكيمي أمام برشلونة؟ end of list

احتفل لاعب لاس بالماس السابق بمباراته رقم 150 في الليغا مع برشلونة أمس -السبت- في مباراة الفوز 2-0 على أوساسونا ضمن الجولة السادسة عشرة.

وخاض بيدري هذا الموسم، 37 مباراة في موسم 2024-2025، و24 مباراة في موسم 2023-2024، و26 مباراة في موسم 2022-2023، و12 مباراة في موسم 2021-2022، و37 مباراة في موسم 2020-2021.

وأصبح بيدري في عمر 23 عاما و18 يوما أصغر لاعب في تاريخ نادي برشلونة يصل إلى هذا الإنجاز، متجاوزا النجم الأرجنتيني الذي وصل مباراته رقم 150 بقميص برشلونة وهو يبلغ 23 عاما و121 يومًا.

حقق لاعب برشلونة السابق هذا الإنجاز في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2010، في مباراة الدوري الإسباني ضد سرقسطة، ضمن الجولة الثامنة، حيث احتفل بهذا الإنجاز بتسجيل هدفين حصد بهما الفريق الكتالوني ثلاث نقاط ثمينة.

إصابات بيدري

لعب اللاعب المولود في جزر الكناري والذي خاض 220 مباراة مع برشلونة، في مراكز مختلفة خلال هذه المباريات الـ150، مما سهّل انضمامه للفريق إلى جانب موهبته الفطرية (الرؤية، الإبداع، الربط بين الخطوط، القدرة على إيجاد المساحات وخطوط التمرير).

لعب بيدري 121 مباراة كلاعب وسط، و20 مباراة كلاعب وسط مهاجم، و7 مباريات كجناح أيسر، ومباراة واحدة كلاعب وسط على الجانب الأيسر، ومباراة واحدة كلاعب وسط دفاعي، وخلال هذه المباريات، سجل 22 هدفًا وصنع 17 هدفًا.

إعلان

وأشاد المدرب الألماني هانسي فليك ببيدري مجددا لاعبه الشاب بعد مباراة أوساسونا: " بيدري لاعب مذهل، من الطراز الرفيع، استثنائي..".