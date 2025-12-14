بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو

يرى النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي، أن غياب الانسجام بين لاعبي ريال مدريد هو السبب في أزمة النتائج الحالية التي يعاني منها الفريق الملكي.

ويقضي بنزيمة اللاعب السابق لريال مدريد حاليا إجازته استعدادا للعودة إلى اتحاد جدة، واستكمال منافسات النصف الثاني من الموسم الكروي 2025-2026.

وأجرى بنزيمة مقابلة مطوّلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية تطرّق فيها إلى عدة مواضيع أبرزها أزمة النتائج الحالية التي يمر بها فريقه السابق ريال مدريد واحتمالية عودته إلى منتخب فرنسا.

بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد

وقال بنزيمة عن أزمة ريال مدريد "ما ينقصهم هو الانسجام بين مبابي وفينيسيوس وبيلينغهام ورودريغو. يجب على الجميع أن يعرفوا ما الذي يتعيّن عليهم فعله في الملعب".

وأوضح "بيلينغهام يحتاج إلى أن يفهم أنه صانع ألعاب، لا هدّاف. مبابي هو الهدّاف، لا صانع الألعاب. فينيسيوس ليس لاعب وسط دفاعيا، بل جناح أيسر. متى ما عرف كل لاعب دوره في الملعب، ينتهي الأمر. لأننا نتحدث عن لاعبين من بين أفضل 10 في العالم".

ودافع بنزيمة عن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، الذي يتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب أزمة النتائج وسوء أداء اللاعبين.

وتابع "المدرب لا يمكنه فعل شيء. لديه الأسماء وهو يشرك من يلعب أفضل. بعد ذلك الأمر يعود إلى اللاعبين. المشكلة تكمن في عدم تقبّل أن اللاعب الذي أمامك يسجّل أهدافا أكثر. لهذا تظهر المشاكل عندما تجمع 5 أو 6 لاعبين كبارا في فريق واحد".

وعن ما وصفها بمشكلة "الأنا" لنجوم ريال مدريد قال بنزيمة "الهدّاف ينال دائما قدرا أكبر من الاهتمام مقارنة بالآخرين. لكنه دائما بحاجة إلى الآخرين! لا يمكنك أن تفعل كل شيء بمفردك".

وواصل "في الوقت الحالي لا يوجد لاعب خبير في ريال مدريد يمكنه أن يقول لبيلينغهام أو مبابي أو فينيسيوس ما الخطأ. لذلك يصبح الأمر معقّدا".

ومنذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خاض ريال مدريد 9 مباريات في جميع البطولات فاز في 3 منها وتعادل مثلها وخسر 3 مرات أيضا.

وعن مستوى مواطنه مبابي، صرّح بنزيمة "هو يسجّل الكثير من الأهداف وسيواصل ذلك كما فعل في باريس سان جيرمان. لكن الأهم بالنسبة لمبابي هو أن ريال مدريد تعاقد معه لكي يحسم المباريات لفريقه في اللحظات المهمة. وهو قادر على فعل ذلك. هذا هو الضغط الذي عليه تحمّله".

عودة بنزيمة لمنتخب فرنسا

وفي جزء آخر من المقابلة ألمح بنزيمة إلى رغبته في العودة إلى منتخب فرنسا والمشاركة معه في نهائيات كأس العالم القادمة.

وعن ذلك قال "الجميع يريد المشاركة في كأس العالم، أما مسألة اختياري من عدمه وبما أنني عاشق لكرة القدم فمن الواضح أنه إذا قيل لي اذهب إلى المنتخب الفرنسي للمشاركة في كأس العالم وقلت لا، فسأكون كاذبا".