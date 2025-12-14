بعد تجربة تمثيلية بإسرائيل.. رونالدو يشارك بأحد أهم الأفلام الأميركية

من المتوقع أن يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في أحد الأعمال السينمائية الشهيرة في الفترة المقبلة.

وأكد الممثل الأميركي فين ديزل أنه كتب دور خاص لرونالدو (40 عاما) ضمن سلسلة الأفلام الشهيرة المعروفة باسم "السرعة والغضب" (Fast and Furious).

هل يمثّل رونالدو في فيلم سينمائي جديد؟

ونشر فين ديزل عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له مع رونالدو وعلّق عليها بالقول "كان الجميع يتساءل: هل سيكون جزءًا من السلسلة؟".

وأضاف "عليّ أن أقول لكم إنه شخص حقيقي بحق. لقد كتبنا دورا خاصا من أجله".

وقد يشارك رونالدو في الجزء الـ11 من السلسلة الشهيرة التي تدور حول سباقات السيارات، العصابات، والمهام الخطيرة، وتجمع بين السرعة المطاردات وروح العائلة.

ومن المحتمل أن يكون هذا الجزء هو الأخير للسلسلة الأيقونية التي انطلقت عام 2001، وقد يُعرض في العام القادم (2026).

ويبقى التساؤل حول ما إذا كان رونالدو سيتمكن من التفرغ للتصوير في الوقت المناسب قبل عرض الفيلم، خاصة وأن سيكون منشغلا بمباريات فريقه النصر في مختلف البطولات بالإضافة إلى تركيزه على المشاركة بنهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده.

ومع اقتراب مسيرته الكروية من النهاية، يبدو أن لدى رونالدو بالفعل مسارا واضحا لمستقبله الكروي عندما يقرر الاعتزال على حد تعبير صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في إشارة منها إلى احتمال توجهه إلى إنتاج الأعمال السينمائية وربما المشاركة فيها.

وكان رونالدو قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي إطلاقه استديو سينمائي خاص به (UR•MARV) بالتعاون مع المخرج والمنتج فون.

وقام رونالدو وفون بتمويل وإنتاج فيلمين من نوع الحركة، ويستعدان للبدء بفيلم ثالث من السلسلة نفسها.

ممثل فاشل

وسبق لرونالدو أن ظهر ممثلا ولكن في إعلانات تجارية، ومن بينها 3 إعلانات إسرائيلية عام 2016، تعرض بعدها للسخرية بسبب عدم إجادته للتمثيل فيها.

إعلان

وتهكمت صحيفة "صن" البريطانية وقتها على تمثيل رونالدو بالقول إن "هوليود لن تكون بانتظاره بعد تقاعده لأنه لا يجيد التمثيل".

وأضافت الصحيفة أنه إذا طُلب من البرتغالي وضع قائمة بالأمور التي يحبها من دون ترتيب، فإن التمثيل سيأتي في ذيل تلك القائمة.

وتشرح الصحيفة أن أداء رونالدو في هذه الإعلانات الإسرائيلية غير مقنع.