بايرن ميونخ ودورتموند يواصلان مسلسل إهدار النقاط بالدوري الألماني

نجا بايرن ميونخ من السقوط على ملعبه ووسط جماهيره بتعادل صعب أمام ماينز بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم، الأحد.

تقدم بايرن بهدف نجمه الشاب، لينارت كارل، في الدقيقة 29 من المباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا، معقل النادي البافاري.

ورد ماينز بهدفين لكاسبر بوتولسكي ولي جاي سونغ في الدقيقتين 2+45 و67.

وخطف بايرن نقطة التعادل بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليرفع النجم الإنجليزي رصيده إلى 18 هدفا في الدوري هذا الموسم.

واصل بايرن ميونخ نزيف النقاط بتعادل ثان خلال آخر 5 جولات، لكنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة.

أما ماينز، فقد انتزع نقطة ثمينة أمام حامل اللقب، لكنه بقي في ذيل الترتيب برصيد 7 نقاط في المركز الـ18.

دورتموند يفرط في انتزاع المركز الثاني

وأهدر بوروسيا دورتموند فرصة الصعود إلى المركز الثاني بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ 1-1 عقب طرد لاعب وسطه الإنجليزي جوب بيلينغهام، شقيق جود نجم ريال مدريد الإسباني.

ومنح المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني التقدم لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 31، لكن فريقه تلقى ضربة موجعة بطرد بيلينغهام مطلع الشوط الثاني (53)، فاستغل أصحاب الأرض النقص العددي وأدركوا التعادل عبر لوكاس هويلر بتسديدة أكروباتية (75).

وهذا التعادل الخامس لبوروسيا دورتموند هذا الموسم والرابع بعد التقدم في النتيجة، فبقي ثالثا برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف خلف لايبزيغ.