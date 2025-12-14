سادت حالة من الغضب الشديد والإحباط بين عشاق كرة القدم من التكلفة الفلكية لأسعار تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها الصيف القادم في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن أسعار تذاكر المباريات في دور المجموعات وصلت تقريبا إلى 3 أضعاف أسعار تذاكر النسخة السابقة التي أقيمت في دولة قطر عام 2022، في حين بلغت تذكرة المباراة النهائية 3119 جنيها إسترلينيا (4170 دولارا).

Now that the madness of last week has settled I think it’s important to highlight how obscene the ticket prices are for the World Cup next year. Not missed a home game since 2008. Barely missed an away game since Covid but likely to be priced out of The World Cup pic.twitter.com/LGIYMzsz8F — Kev.I.N 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@KDAG91) November 25, 2025

وأوضحت أن تكلفة تذاكر المباريات في هذه المرحلة المبكرة هي أعلى من راتب شهر كامل في بعض الدول الصغيرة، دون احتساب تكاليف السفر والإقامة.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026 تثير غضبا وخيبة أمل

فعلى سبيل المثال، فهاييتي التي تُعد واحدة من أفقر دول العالم، يبلغ متوسط الأجر الشهري فيها 147 دولارا أميركيا، في حين وصل سعر أرخص تذكرة لمباراتها الأولى في كأس العالم بعد غياب دام 52 عاما، أمام أسكتلندا إلى 180 دولارا.

وإذا قرر شخص حضور المباريات الثلاث في دور المجموعات ضد أسكتلندا، البرازيل والمغرب فإنه سيدفع 625 دولارا، أي ما يزيد على 4 أشهر من راتب المواطن الهاييتي المتوسط.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن هذه الأزمة التي تواجه عشاق كرة القدم في هاييتي، يعاني منها نظراؤهم في غانا الذين يبلغ متوسط الراتب الشهري هناك نحو 254 دولارا أميركيا.

وإن رغب مشجع لكرة القدم في حضور مباريات منتخب بلاده منذ المباراة الأولى إلى النهائي، فسيُنفق ما لا يقل على 5200 جنيه إسترليني (6953 دولارا) على التذاكر وحدها.

وستزداد التكلفة على مشجعي كرة القدم بسبب التنقل بين المدن التي ستستضيف مباريات البطولة، (أتالانتا، ميامي، دالاس، بوسطن، نيويورك، نيوجيرسي، تورنتو، مكسيكو سيتي وبقية المدن).

وقد يصل تكلفة الرحلات طوال البطولة إلى 2600 جنيه إسترليني (3476 دولارا)، ومع إضافة أرخص تذاكر المباريات سيصبح الإجمالي 7800 جنيه إسترليني (10 آلاف و430 دولارا).

وعليه لا يرغب كثير من المشجعين في حجز تذاكر أدوار خروج المغلوب، وقد أجّلوا ذلك إلى حين التأكد من تأهل فرقهم، وحينها قد تكون الأسعار أعلى بكثير بحسب "بي بي سي".

وأبرزت الهيئة تصريحات بعض المشجعين البريطانيين الغاضبين من أسعار التذاكر، فقال بول كليغ وهو من إنجلترا "نخطط جميعا لمقاطعة المباريات بعد دور المجموعات. فكرة القدم ماتت".

وأضافت مواطنته آن-ماري كار "كأس العالم 2026 سيكون حكرا على القلّة، والرعاة، وصيّادي المجد الذين يملكون المال لحضور المباريات الكبيرة".

وترى مشجعة أسكتلندية أن أسعار التذاكر "ليست للجماهير الحقيقية، بل للشركات وكبار الشخصيات والرعاة. المشجع الحقيقي لا يستطيع تحمّل هذه الأسعار المبالغ فيها".

وتاليا أسعار تذاكر مباريات كأس العالم بالدولار الأميركي: