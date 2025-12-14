تعليق ساخر وغناء الجماهير.. هل انتهت أزمة محمد صلاح مع ليفربول؟

تجنب محمد صلاح نجم ليفربول إثارة الجدل مجددا بعد مشاركته في الفوز 2-صفر على برايتون مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فلم يشارك صلاح أساسيا للمباراة الخامسة على التوالي، وذلك بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ردا على تصريحاته الغاضبة ضد آرني سلوت، مدرب الفريق، وإدارة النادي.

لكن النجم المصري البالغ من العمر 33 عاما عاد لقائمة فريقه أمام برايتون، وشارك بعد مرور 25 دقيقة مكان زميله جو جوميز الذي تأثر بالإصابة.

وصنع صلاح الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي صاحب الثنائية في شباك برايتون.

وتغنى الحساب الرسمي للريدز بتمريرة صلاح العرضية "بالمقاس" من الركلة الركنية على منصة إكس كما أشاد بأرقامه القياسية.

تعليق ساخر وغناء الجماهير

وبعد المباراة انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصلاح وهو يمر خلف زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام في ملعب آنفيلد.

وسأل أحد المراسلين "مو، هل تريد الحديث مجددا؟"، ليرد النجم المصري ضاحكا "أتحدث مرتين على التوالي في أسبوع؟.. لا".

كما نشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو له، وهو يرد تحية جماهير ليفربول وهتافهم وغناءهم له ويبدو عليه التأثر الشديد عقب اللقاء الذي يعد له الأخير مع الفريق الإنجليزي هذا العام.

ويستعد محمد صلاح للانضمام لصفوف منتخب مصر الذي سيشارك في كأس أمم أفريقيا بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/كانون الثاني.

وعلق مدربه سلوت على ذلك بتمنيه التوفيق له في البطولة القارية، مما يشير إلى انتهاء أزمة محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي.