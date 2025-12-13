يحل ريال مدريد، الباحث عن العودة إلى سكة الانتصارات، ضيفا ثقيلا على ديبورتيفو ألافيس مساء الأحد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى ريال مدريد إلى التعافي من هزيمتين متتاليتين عندما يستأنف مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ألافيس.

يحتل لوس بلانكوس حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يحتل ألافيس المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني

تقام المباراة يوم الأحد، 14 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب كامبو دي فوتبول دي مينديزوروتزا.

تنطلق صفارة البداية، الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت الجزائر والمغرب، العاشرة (22:00) بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

يدخل الفريق الباسكي هذه المباراة بعد فوزه على ريال سوسيداد بهدف نظيف، وهو فوز رفع معنوياته، كما تغلب على بورتوغاليتي في كأس الملك في بداية الشهر، ما يجعل شهر ديسمبر/كانون الأول ناجحًا حتى الآن.

يُظهر ألافيس قوة على أرضه هذا الموسم، حيث حصد 14 نقطة من ثماني مباريات، ولم يتلقَّ سوى هزيمتين، لكنه سيستضيف ريال مدريد صاحب أفضل سجل خارج أرضه في الدوري لموسم 2025-2026.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس

beIN Sports 1HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وألافيس

واجه الفريق الأزرق والأبيض ريال مدريد في 44 مباراة سابقة، ولم يفز إلا في خمس منها، ما يُظهر صعوبة المهمة في مباراة نهاية هذا الأسبوع.

وحقق ريال مدريد سلسلة انتصارات متتالية على ألافيس في سبع مباريات، ولم يخسر أمام الفريق الباسكي على ملعبه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

آخر خمس مواجهات

فاز النادي الملكي في 13 من آخر 15 مباراة، وسجل 38 هدفًا مقابل 9 أهداف فقط لألافيس خلال تلك الفترة. وكانت آخر خمس مواجهات من نصيب ريال مدريد، بما فيها فوز ساحق 5-0، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في مباراتين.

ولا يدخل "لوس بلانكوس" هذه المباراة في أفضل حالاته، بعد خسارته آخر مباراتين، وفوزه في مباراتين فقط من أصل ثماني مباريات في جميع المسابقات.

وتلقى فريق تشابي ألونسو هزيمةً على أرضه أمام سيلتا فيغو بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، كما مني بهزيمة أخرى على أرضه أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، وسمع صيحات الاستهجان من الجماهير.

ويتزايد الضغط على المدرب ألونسو، الذي لا يُمكنه تحمل أي انتكاسة أخرى، لذا تُعتبر هذه المباراة الأهم منذ توليه تدريب الفريق.

ونجح ريال مدريد في تحقيق فوزٍ ساحق بنتيجة 3-0 على أتلتيك بلباو في آخر مباراة له خارج أرضه في الدوري، ويتطلع ألونسو إلى تكرار هذا الأداء يوم الأحد.

غيابات مؤثرة في صفوف ريال مدريد وألافيس

سيغيب عن ألافيس مجددا كلٌ من نيكولا ماراس (إصابة في الركبة) وفاكوندو غارسيس (إيقاف) يوم الأحد، في حين يحتاج جون غوريدي (إصابة في الركبة) إلى تقييم طبي قبل المباراة.

ويتمتع الفريق المضيف بوضع قوي عموما، وبالنظر إلى الأداء المميز والنتيجة الرائعة أمام ريال سوسيداد في المباراة الأخيرة، فليس من المستغرب أن نرى التشكيلة الأساسية نفسها تخوض هذه المباراة.

أما بالنسبة لريال مدريد، فمن المؤكد غياب داني كارفاخال (إصابة في الركبة)، وفيرلاند ميندي (إصابة عضلية)، وترينت ألكسندر-أرنولد (إصابة في الفخذ)، وإيدر ميليتاو (إصابة في أوتار الركبة)، وإندريك (موقوف)، وفران غارسيا (موقوف)، وألفارو كاريراس (موقوف).

في غضون ذلك، يحتاج كل من إدواردو كامافينغا (إصابة في الكاحل)، وديفيد ألابا (إصابة عضلية)، ودين هويسن (شعور بعدم الراحة)، وكيليان مبابي (إصابة في الركبة) إلى تقييم طبي قبل اتخاذ القرارات النهائية.

وعاد هويسن إلى التدريبات يوم الجمعة، وقد يبدأ المباراة أساسيًا، لكن لن يتم المخاطرة بإشراك مبابي، الذي غاب عن مباراة مانشستر سيتي يوم الأربعاء بسبب مشكلة في الركبة.

وقد يلعب جود بيلينغهام خلف ثنائي الهجوم رودريغو وفينيسيوس جونيور، في حين قد ينتقل راؤول أسينسيو إلى مركز الظهير الأيسر نظرًا للغيابات الدفاعية الكبيرة للفريق.

التشكيلة المتوقعة لألافيس أمام ريال مدريد

سيفيرا، أوتو، تيناليا، باتشيكو، بارادا؛ غيفارا؛ كاليبي، إيبانيز، سواريز، ريباخ؛ بوي.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام ألافيس

كورتوا؛ فالفيردي، روديغر، هويسن، أسينسيو؛ غولر، تشواميني، سيبايوس؛ بيلينغهام. رودريغو، فينيسيوس.