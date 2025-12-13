موعد مباراة الأردن ضد السعودية في نصف نهائي كأس العرب والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة للبث المباشر

تتجه الأنظار إلى ملعب البيت الذي سيحتضن مباراة الأردن ضد السعودية في نصف نهائي كأس العرب المقامة في قطر.

بلغت السعودية نصف النهائي بعد فوزها على فلسطين 2-1 بعد شوطين إضافيين في ربع النهائي، في حين تخطى الأردن منتخب العراق بالفوز عليه بهدف نظيف في الدور ذاته.

موعد مباراة الأردن ضد السعودية في كأس العرب

تقام المباراة مساء يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب البيت.

وتنطلق صفارة البداية في الساعة الثامنة والنصف (20:30) مساء بتوقيت السعودية والأردن وقطر، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

ويطمح المنتخب السعودي لتحقيق لقبه الثالث في تاريخ كأس العرب، والوصول إلى النهائي للمرة الرابعة في مشاركاته في البطولة.

في المقابل، يسعى المنتخب الأردني، الذي تصدر دور المجموعات بالعلامة الكاملة ليكون المنتخب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، إلى بلوغ النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته بعد أن كان أقصى ما وصل إليه في النسخ السابقة هو نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والسعودية في كأس العرب

bein sports

قنوات الكاس

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية

الكويت الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تاريخ المواجهات بين الأردن والسعودية

خاض المنتخب السعودي 16 مباراة ضد النشامى، حقق خلالها الفوز 9 مرات، وحسم التعادل مواجهة وحيدة، بينما فاز الأردن في 6 مناسبات.

وستكون المباراة المقبلة هي الثالثة بين المنتخبين، في بطولة كأس العرب عبر التاريخ، حيث سبق أن حقق "الأخضر" الفوز بنتيجة (4-0) في نسخة 1985، فيما انتصر "النشامى" بهدف دون رد خلال بطولة 2021.

وتلقى منتخب النشامى أخبار حزينة عندما تأكدت إصابة نجمه يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

تشكيلة الأردن المتوقعة ضد السعودية

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبدالله نصيب – سعد الروسان – حسام أبوالذهب – مهند أبوطه – أدهم القرشي

خط الوسط: عامر جاموس – نزار الرشدان – محمود مرضي

خط الهجوم: علي علوان – عودة الفاخوري

التشكيلة المتوقعة للسعودية أمام الأردن

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: علي مجرشي – وليد الأحمد – حسان تمبكتي – نواف بوشل

خط الوسط: عبدالله الخيبري – ناصر الدوسري – محمد كنو

خط الهجوم: صالح أبوالشامات – فراس البريكان – سالم الدوسري