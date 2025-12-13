ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات وتشلسي يعود للمربع الذهبي

صحح فريق ليفربول مساره بفوز ثمين على ضيفه برايتون بنتيجة 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدين ليفربول بهذا الفوز لمهاجمه الفرنسي الشاب، هوجو إيكيتيكي، الذي سجل الثنائية، حيث هز الشباك بعد مرور 46 ثانية، ليسجل أسرع هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأضاف إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 60 مستفيدا من ركنية نفذها النجم المصري محمد صلاح، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام إنتر ميلان.

بهذا الفوز تجاوز ليفربول كبوة التعادل في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 26 نقطة ويقفز للمركز السادس، ويستعيد الفريق حالة من الهدوء بعد توتر بين صلاح وآرني سلوت مدرب الفريق.

أما برايتون فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز التاسع بعد خسارته الخامسة هذا الموسم.

فوز تشلسي

قاد كول بالمر لاعب تشلسي العائد للمشاركة بعد غياب طويل للإصابة، فريقه للفوز 2-0 على ضيفه إيفرتون.

وسجل بالمر الغائب منذ 5 جولات عن الفريق هدف التقدم لتشلسي في الدقيقة 21، من تمريرة الفرنسي مالو جوستو، الذي سجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بعد عرضية البرتغالي بيدرو نيتو.

كول بالمر يعود بقوة 🥶

وبهذه النتيجة رفع تشلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع ليعود إلى المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت بانتظار باقي النتائج، أما إيفرتون فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثامن.