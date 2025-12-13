فليك يصدم تير شتيغن وبرشلونة يريد التخلّص منه

يملك الألماني مارك-أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة أملا ضعيفا من أجل الحصول على دقائق لعب مع برشلونة عقب عودته من الإصابة، حسب ما أوضح مواطنه ومدربه هانسي فليك.

ويغيب تير شتيغن عن برشلونة منذ 4 أشهر، بسبب خضوعه لجراحة في الظهر، بينما اعتمد الفريق على الوافد الجديد خوان غارسيا ليكون الحارس الأول للفريق.

واستعان "لوس بلانكوس" بالبولندي فويتشك تشيزني عندما غاب غارسيا للإصابة في وقت سابق هذا الموسم.

وقال فليك للصحفيين قبل مواجهة أوساسونا اليوم السبت: إن "خوان هو الحارس رقم واحد لدينا، ليس هناك المزيد".

وأضاف المدرب الألماني أنه لن يحدد حارسا ثانيا وآخر ثالثا، لكنّه فقط يعيّن الحارس الأول، بينما يعتقد فليك بشدة أنه لن يغيّر خوان الذي يقوم بعمل رائع للغاية.

وقال فليك إنه ناقش هذا الأمر مع مواطنه تير شتيغن، حيث قال: "هذه وظيفتي، لكن ما حدث يظل بيننا".

وأشارت تقارير أن برشلونة البطل ومتصدر الدوري الإسباني، يريد بيع تير شتيغن (33 عاما) من أجل توفير راتبه المرتفع.

ويتعيّن على تير شتيغن أن يحصل على دقائق لعب إذا ما أراد أن يكون الخيار الأول لحراسة مرمى منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، حسب ما أكد المدرب يوليان ناجلسمان.

وكان أوليفر بومان حارس مرمى هوفنهايم هو الحارس الأساسي لألمانيا في مشوار تصفيات كأس العالم، والتي غاب عنها تير شتيغن بسبب العملية التي أجراها هذا الصيف.