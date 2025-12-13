عدد خرافي للغائبين عن ريال مدريد بمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

تتوالى الإصابات داخل فريق ريال مدريد منذ بداية الموسم، والتي كانت أحد أسباب تراجع مستوى الفريق وعدم تقديم المستوى المأمول منه مع المدرب تشابي ألونسو.

وفي المباريات الماضية كان يغيب لاعبان أو 3 كحد أقصى، ولكنْ في مواجهة ألافيس غدا الأحد بالدوري الإسباني سيكون عدد الغيابات غير مسبوق في تاريخ النادي.

عدد خرافي للغائبين عن ريال مدريد

ووصل عدد اللاعبين الغائبين إلى 11 بسبب الإصابة أو الطرد أو تراكم البطاقات، واللاعبون هم:

الإسباني داني كاربخال.

الإنجليزي ألكسندر ترانت أرنولد.

البرازيلي إيدير ميليتاو.

النمساوي ديفيد ألابا.

الألماني أنطونيو روديغير.

الفرنسي فيرلاند ميندي.

الإسباني ألفارو كاريراس.

الإسباني فيران غارسيا.

الفرنسي إدواردو كامفينغا.

البرازيلي إندريك.

الفرنسي كليان مبابي.

ويحتل لوس بلانكوس حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، في حين يحتل ألافيس المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.