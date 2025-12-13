السلامي مدرب الأردن يبكي بسبب إصابة يزن النعيمات وتوقعات صادمة لمدة غيابه

أعلن المنتخب الأردني لكرة القدم إصابة نجم المنتخب يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب عبر فيسبوك عن أن الفحوصات الطبية التي أُجريت للاعب عقب مباراة العراق بربع نهائي كأس العرب أمس الجمعة أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

تعرض النعيمات لإصابة خطيرة فى الدقيقة 14 من الشوط الأول للمباراة

كما أعرب الحساب الرسمي للاتحاد الأردني على فيسبوك عن تمنياته للاعب بعودة قوية بعد الإصابة التي ستغيّبه لنهاية الموسم على الأقل.

وكان اللاعب قد تلقى إصابة في أول دقائق مباراة العراق، ليتم استبداله في الدقيقة الـ13 ويشارك عودة الفاخوري بديلا له.

ورغم ظهور النعيمات في فيديو قصير عبر صحيفة الرأي الأردنية ليطمئن الجماهير على حالته فإن الفحوصات الطبية أكدت أن إصابته أخطر مما كان يتوقع.

عبر سناب شات، لاعب المنتخب الأردني يزن النعيمات يطمئن الجماهير إثر إصابته القوية في مباراة بلاده ضد العراق ضمن كأس العرب وخروجه مبكرًا.#كأس_العرب_قطر25 pic.twitter.com/W5vGZIyvWG — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) December 12, 2025

وتوقعت تقارير صحفية أن يغيب اللاعب بسبب هذه الإصابة لما يقارب عاما كاملا بين الإصابة والعلاج والتأهيل، ليقترب من الغياب عن مشاركة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

السلامي يبكي

بدوره، خرج المغربي جمال السلامي باكيا في التصريح بعد فوز الأردن على العراق، وعندما سئل: هل هذه دموع الفرحة؟ أجاب "إنها دموع الحزن على إصابة يزن النعيمات"، وتابع أن الفوز والتأهل "لا طعم لهما لأن إصابة يزن خلفت حزنا كبيرا".

وشدد السلامي على ضرورة توحد الفريق خلف هدف واحد والمقاومة حتى النهاية وتقديم أداء جيد رغم النقص المهم في صفوف الفريق.

وأوضح المدرب المغربي أن يزن النعيمات واحد من اللاعبين الذين تحضر الجماهير من أجل مشاهدتهم، موجها الشكر إلى جميع اللاعبين بعد الفوز والتأهل.

وكشف السلامي عن توتر اللاعبين بين شوطي المباراة بسبب إصابة النعيمات، مشيرا إلى أن اللاعبين شعروا بحالة من الخوف لكنهم تماسكوا على أرض الملعب حتى النهاية.

وتحدّث السلامي عن المباراة المقبلة في قبل النهائي أمام السعودية، حيث اعترف بصعوبة المهمة، خاصة أنها أمام فريق يدربه الفرنسي هيرفي رينار الذي يرى أنه صاحب الفضل في الحالة التي وصل إليها في عالم التدريب حاليا.