الرابحون والخاسرون من ربع نهائي كأس العرب 2025

4 منتخبات تأهلت إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، بينها 3 كانت مرشحة للقب ومنتخب أكد أنه الحصان الأسود في البطولة وهزم أكثر من مرشح في طريقه للمربع الذهبي.

وفي ربع نهائي كأس العرب، نجح منتخب المغرب في التفوق بصعوبة على سوريا 1-0، والسعودية فازت بشق الأنفس على فلسطين 2-1، والأردن عانت لتهزم العراق 1-0 والإمارات صمدت أمام الجزائر وجردتها من لقبها بالفوز عليها بركلات الترجيح 7-6.

الخاسران من ربع نهائي كأس العرب

المغرب متذبذب

المغرب قدم مستويات متذبذبة في البطولة ورغم أنها كانت من بين المرشحين الجدين للتتويج

غير أن مباراتيها الأخيرتين أمام السعودية وسوريا لم يظهر "أسود الأطلس" بالمستوى المطلوب وعانوا كثيرا للتغلب على منتخب سوريا الذي قاتل ولعب بخطة دفاعية محكمة منعت لاعبي المغرب من إظهار خطورتهم كما أكد خبراء تحكيم أن منتخب سوريا يستحق ركلة جزاء بعد خطأ مدافع المغرب مروان سعدان، على مهاجم سوريا محمود الأسود داخل منطقة الجزاء ورغم استدعاء الفار لحكم الساحة لكنه رفض احتساب الركلة.

السعودية وشخصية البطل

غابت شخصية البطل عن المنتخب السعودي في كأس العرب، ورغم أنه يلعب بالتشكيلة الأساسية التي تخوض غمار كأس العالم 2026، غير أنه لم يقدم أداء متصاعدا في البطولة فبعد فوزه الصعب على منتخب عمان 2-1 ومطالبة منتخب "الأحمر" كارلوس كيروش بطرد مباشر للاعب السعودي نواف بوشل بعد ارتكابه خطأ قاسيا على أحد لاعبي منتخب عمان، تفوق "الأخضر" على جزر القمر (أضعف منتخبات البطولة والتي خسر مبارياته الثلاث في دوري المجموعات) وخسر أمام المغرب بهدف نظيف.

وفي ربع النهائي عانى حتى يتخطى المنتخب الفلسطيني الذي لعب بشراسة وقوة وروح عالية ورغم تأخره عادل النتيجة ولم يخسر إلا في أخر دقائق الوقت الإضافي الثاني، واللافت أن المنتخب السعودي تلقى 4 في 4 مباريات ولم يستطع حارسه نواف العقيدي من الخروج بشباك نظيفة في أي مباراة حتى الآن في البطولة.

الرابحان من ربع النهائي

الأردن ومواصلة الانتصارات

لا يزال أقوى منتخبات كأس العرب فهو فاز في 3 مباريات متتالية بدوري المجموعات والوحيد الذي تأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة.

وفي ربع النهائي واجه العراق في أحد كلاسيكيات الكرة العربية والآسيوية ورغم خسارة نجمه يزن النعيمات والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي غيره أنه حافظ على تقدمه بهدف نظيف وقاتل ضد منتخب عراقي حاصره في منطقة الجزاء طيلة 45 دقيقة ومنعه من تسجيل التعادل وواصل مسيرته نحو نصف النهائي ليؤكد أنه أبرز وأقرب المرشحين للتتويج باللقب.

الإمارات الحصان الأسود

بعد إخفاقه في التأهل لمونديال 2026 بعد أن أقصي من 3 تصفيات مونديالية وأخرها كان الملحق الآسيوي أمام العراق، أراد منتخب الإمارات مصالحة جماهيره عبر بوابة كأس العرب وكان له ما أراد بانتزاعه وصافة المجموعة الثانية من منتخب مصر بعد الخسارة بصعوبة أمام الأردن والتعادل مع مصر والفوز على الكويت.

وفي ربع النهائي واصل "الأبيض" الإماراتي مسيرة تأقلم وتجانس لاعبيه مع تكتيك المدرب الروماني كوزمين وقدموا أداء جيدا أمام منتخب الجزائر القوي وحامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وأوصلوا المباراة إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارس الإماراتي حمد المقبالي الذي تصدى لركلتي جزاء وقاد منتخب بلاده نحو المربع الذهبي في مفاجأة غير متوقعه وخاصة بعد إخفاقات منتخب الإمارات في التصفيات الآسيوية.

مواجهتا نصف نهائي كأس العرب 2025

الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول

17:30 (توقيت مكة المكرمة): المغرب x الإمارات على ملعب خليفة الدولي.

20:30 (توقيت مكة المكرمة): السعودية x الأردن بملعب البيت في الخور.

ويقام النهائي يوم الخميس 18 من الشهر ذاته وينطلق السابعة مساء بتوقيت الدوحة والسعودية على ملعب لوسيل.