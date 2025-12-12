هل يشارك النعيمات ضد السعودية بنصف نهائي كأس العرب؟

كشفت تقارير صحفية عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها يزن النعيمات مهاجم فريق العربي القطري مع منتخب بلاده الأردن ضد العراق في دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم.

وتعرض النعيمات 26 عاما لإصابة في الركبة خلال الدقائق الأولى من مباراة الأردن والعراق والتي فاز فيها الأول بنتيجة 1-صفر ليتأهل إلى نصف النهائي، بينما خرج اللاعب في الدقيقة 13 متأثرا بإصابته، ولم يكشف الاتحاد الأردني عن طبيعة الإصابة.

وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية إن اللاعب يعاني من إصابة في غضروف الركبة، لكن الفحوصات المعمقة التي سيجريها اللاعب لاحقا ستبين ما إذا كانت خطيرة أم لا.

وكان المغربي جمال سلامي مدرب منتخب الأردن قد أبدى قلقه بشأن إصابة نجمه البارز في هجوم المنتخب، وذلك قبل مواجهة قوية تنتظر الفريق الأردني أمام السعودية في نصف نهائي البطولة.

وارتبط اسم النعيمات عبر تقارير صحفية عربية عدة، بالانتقال إلى الأهلي المصري في يناير المقبل، خاصة في ظل سعي الأخير للتعاقد مع مهاجم جديد.