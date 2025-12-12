موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره أوساسونا مساء السبت ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة لتحقيق فوزه السابع على التوالي في الدوري الإسباني الممتاز عندما يستكمل مشواره في موسم 2026/2025 باستضافة أوساسونا مساء السبت.

ويتصدر العملاق الكتالوني جدول ترتيب الليغا، متقدما بـ4 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أوساسونا المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

موعد برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

تقام المباراة غدا السبت 13 ديسمبر/كانون الأول على ملعب كامب نو سبوتيفاي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة والنصف (17:30) بتوقيت الجزائر والمغرب، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت الإمارات.

ويعود برشلونة إلى ملعبه بعد فوزه في جميع مبارياته الأربع على ملعب كامب نو منذ إعادة افتتاحه جزئيا، ويتوقع أن يسيطر على مجريات المباراة مجددا سعيا منه لمواصلة سلسلة انتصاراته التي ميزت موسمه.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

beIN Sports 1HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

وحقق فريق هانسي فليك 6 انتصارات متتالية في الدوري، وتصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، والطريقة التي يكتسب بها زخما متزايدا تُشير إلى أنه لن يتهاون في هذه المباراة.

وسجل فريق فليك 47 هدفا في الدوري، وهو أعلى رصيد في البطولة، وتفوق مرارا وتكرارا على خصومه بفضل عمق خط هجومه وسرعته، على الرغم من أن سجله الدفاعي لا يزال غير محكم تماما، حيث استقبلت شباكه 20 هدفا في 16 مباراة.

في المقابل يتوجه الفريق إلى برشلونة بعد فوزين متتاليين على إيبرو في كأس الملك وليفانتي في الدوري الإسباني، إلا أن كلا الأداءين لم يُظهرا جاهزيته لمواجهة فريق يلعب بمستوى برشلونة العالي من الحماس والضغط.

وأظهر فريق أليسيو ليسي أداء دفاعيا قويا، حيث لم يستقبل سوى 18 هدفا، إلا أن معاناته الهجومية أثقلت كاهله، إذ لم يسجل سوى 14 هدفا طوال الموسم.

المواجهات المباشرة

نجح أوساسونا في الفوز في 21 مباراة من أصل 99 مباراة جمعته ببرشلونة في جميع المسابقات.

في المقابل فاز برشلونة في 8 مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة أمام أوساسونا في آخر 10 مواجهات جمعتهما في الدوري.

وتعرض الفريق الكتالوني لخسارة 4-2 أمام أوساسونا خارج أرضه في الموسم الماضي، لكنه فاز 3-0 في مباراة الذهاب ولم يهزم أمام خصوم السبت أمام جماهيره منذ يوليو/تموز 2020.

غيابات

سيغيب عن برشلونة مجددا كل من غافي (إصابة في الركبة) وداني أولمو (إصابة في الكتف)، بينما لا يزال رونالد أراوخو غير متاح لأسباب شخصية.

أما بالنسبة لأوساسونا، فيغيب إيكر بينيتو لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة، لكن الفريق الضيف يتمتع بجاهزية ممتازة قبل مواجهته مع حامل اللقب.

التشكيلة الأساسية المتوقعة لبرشلونة أمام أوساسونا

خوان غارسيا؛ كوندي، كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي؛ بيدري، إيريك غارسيا؛ لامين جمال، رافينيا، راشفورد؛ فيران توريس.

التشكيلة المتوقعة لأوساسونا أمام برشلونة

هيريرا، أرغويبيد، بويومو، كاتينا، البريتونيون؛ مونكايولا، تورو؛ مونوز، أوروز، روبن غارسيا؛ بوديمير.