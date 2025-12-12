محادثات الصلح تنهي الأزمة بين صلاح وليفربول

بعد أسبوع مضطرب أعقب تصريحاته المثيرة للجدل، سيعود محمد صلاح إلى تشكيلة ليفربول التي ستواجه برايتون غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أُدرج صلاح في تشكيلة الريدز، بعد محادثات مع مدربه الهولندي آرني سلوت، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية عدة.

وأفادت كل من "بي بي سي" و"سكاي" بأن القرار اتُّخذ بالتشاور مع سلوت الذي كان أوضح أنه صاحب الكلمة الأخيرة بشأن إعادة صلاح الى التشكيلة، مؤكداً رغبته في التصرف بما يخدم مصلحة النادي.

وكان المدرب الهولندي صرّح سابقاً بأنه سيتحدث إلى صلاح صباح الجمعة، عقب غضب المهاجم الدولي المصري الأسبوع الماضي عندما أثار الشكوك حول مستقبله في أنفيلد، وأدى إلى استبعاده من التشكيلة التي سافرت إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع والتي انتهت بفوز ليفربول 1-0.

وأشعل صلاح جدلا واسعا عقب تصريحاته التي اتهم فيها النادي بـ"التخلي عنه" عقب جلوسه على دكة البدلاء 3 مباريات متتالية آخرها التعادل أمام ليدز يونايتد 3-3.

كما أشار في حديثه للمراسلين إلى انهيار علاقته بسلوت.

ونشر صلاح صورة له داخل قاعة المركز البدني للنادي وهو بمفرده، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استبعاده من السفر إلى ميلانو.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي عشية المباراة امام برايتون "سأجري محادثة مع مو (محمد صلاح) هذا الصباح، والنتيجة ستحدد كيف ستبدو الأمور غدا (السبت)".

وأضاف "أعتقد أن المرة المقبلة التي أتحدث فيها عن مو يجب أن تكون معه وليس هنا. يمكنكم الاستمرار في المحاولة، لكن ليس هناك الكثير لأقوله في هذا الشأن".

وتابع "بعد مباراة سندرلاند (تعادل الفريقان 1-1 في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، حيث شارك صلاح بديلا في الشوط الثاني) جرت الكثير من المحادثات بين ممثليه وممثلينا، وبينه وبيني".

وحاول سلوت تفادي سؤاله أكثر من الصحفيين عن صلاح، لكنه أوضح "ليس لدي أي سبب لعدم رغبتي في بقائه، وهذا يُعدّ نوعا من الإجابة على سؤالك".

وكان صلاح وقّع في أبريل/نيسان الماضي عقداً جديداً لمدة عامين مع ليفربول جعله من بين أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الممتاز، ومن المقرر أن ينضم إلى منتخب مصر بعد مباراة برايتون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في المغرب التي تختتم في 18 يناير/كانون الثاني المقبل، حسب مدى تقدم مصر في البطولة.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 250 هدفاً في 420 مباراة، وأحرز لقب الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة خلال مسيرته مع النادي.

وسجل صلاح الموسم الماضي 29 هدفاً في الدوري، مساهماً في تتويج ليفربول بلقبه الـ20، لكنه اكتفى هذا الموسم بـ4 أهداف في 13 مباراة.

ويحتل ليفربول حالياً المركز العاشر في الدوري بعد سلسلة مخيبة أعقبت 5 انتصارات متتالية استهل بها الموسم، لكنه حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات بالدوري، في حين ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي.