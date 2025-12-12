سيقود محمد صلاح تشكيلة منتخب مصر المكونة من 28 لاعبا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بينما يحاول تخطي أزمة مع المدرب أرني سلوت بعد غيابه عن المشاركة مع ليفربول في الفترة الأخيرة.

وأعلن حسام حسن مدرب مصر، التشكيلة التي أرسلها للاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) الخميس التي لم تشهد أي اختلافات عن التشكيلة التي أعلنها مطلع الشهر الحالي بوجود 6 محترفين في الخارج.

وجاء صلاح على رأس القائمة، بعدما هاجم ليفربول وقال إن حامل لقب الدوري الإنجليزي، الذي تراجعت نتائجه في المسابقة المحلية، يحمله المسؤولية وكأنه كبش فداء بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في التعادل 3-3 مع مضيفه ليدز يونايتد مطلع الشهر الحالي قبل أن يستبعد من مواجهة إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

ورغم وجود 6 محترفين في الخارج فقط في التشكيلة، من بينهم عمر مرموش جناح مانشستر سيتي ومصطفى محمد مهاجم نانت، أدى قرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بانضمام اللاعبين إلى المنتخبات قبل أسبوع واحد من بداية كأس الأمم إلى تأجيل مباراة مصر الودية مع نيجيريا لمدة 48 ساعة لتقام في 16 ديسمبر/كانون الأول.

وتلعب مصر إلى جانب جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية للبطولة القارية التي تنطلق يوم 21 ديسمبر/كانون الأول.

وفيما يلي تشكيلة مصر في كأس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – أحمد الشناوي (بيراميدز) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد صبحي (الزمالك).

المدافعون: محمد هاني (الأهلي)، أحمد عيد (المصري البورسعيدي)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، خالد صبحي (المصري البورسعيدي)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، محمد إسماعيل (الزمالك)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك).

لاعبو الوسط: مروان عطية (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود صابر (زد)، محمد شحاتة (الزمالك)، إمام عاشور (الأهلي)، أحمد مصطفى‭ ‬زيزو (الأهلي)، محمود حسن تريزيغيه (الأهلي)، إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول)

المهاجمون: مصطفى محمد (نانت)، صلاح محسن (المصري البورسعيدي)، أسامة فيصل (البنك الأهلي).