بيراميدز يسعى لدخول التاريخ أمام فلامنغو في كأس التحدي

يسعى فريق بيراميدز المصري لتحقيق إنجاز تاريخي لم يصل إليه أي فريق في بلاده من قبل، حين يواجه فريق فلامنغو البرازيلي غدا السبت.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنغو في الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال)، تحت اسم "كأس التحدي"، وذلك على ملعب "أحمد بن علي" في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيكون بيراميدز على موعد مع التاريخ في مشاركته الأولي ببطولة عالمية، وفي حال عبوره عقبة فلامنغو، فسوف يصبح أول ناد مصري يتأهل لنهائي كأس إنتر كونتيننتال.

وكان الأهلي المصري قريبا من تحقيق هذا الإنجاز في النسخة الماضية للمسابقة، التي شهدت صعوده أيضا للمربع الذهبي، غير أن خسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي حالت دون تحقيقه هذا الحلم.

وفجر بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل بعدما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه 3-2 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للمسابقة القارية.

وواصل الفريق المصري تألقه القاري عقب فوزه بكأس السوبر الأفريقي بتغلبه 1-صفر على نهضة بركان المغربي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مشوار الفريقين في كأس التحدي

وشق بيراميدز طريقه نحو قبل نهائي كأس إنتر كونتيننتال بعد فوزه على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-صفر بالقاهرة، قبل أن ينتصر 3-1 على مضيفه أهلي جدة السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في سبتمبر/أيلول الماضي، ليتوج بكأس القارات الثلاث (أفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا).

وفي المقابل، توج فلامنغو بلقب كأس أميركا الجنوبية للأندية (كوبا ليبرتادوريس)، بعد فوزه 1- صفر على مضيفه بالميراس، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت في العاصمة البيروفية ليما، الشهر الماضي.

وحجز الفريق البرازيلي مقعده بالدور قبل النهائي لكأس إنتر كونتيننتال بعدما تغلب بصعوبة 2-1 على كروز أزول المكسيكي، حامل لقب دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بملعب أحمد بن علي، الأربعاء، ليحرز كأس "ديربي الأميركيتين).

ولم يسبق لبيراميدز مواجهة أي فريق من البرازيل على الإطلاق، بينما سبق لمواطنه الأهلي أن التقى بالأندية البرازيلية في 7 لقاءات بالمسابقات العالمية، خسر خلالها في 6 مباريات، وفاز في مواجهة وحيدة بركلات الترجيح.

فرق شاسع بالقيمة السوقية

وبلغة الأرقام، فإن فلامنغو يتفوق بفارق كبير على بيراميدز، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفريق المتوج مؤخرا بالدوري البرازيلي هذا الموسم 186.5 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، بينما تبلغ قيمة لاعبي بيراميدز التسويقية 23.38 مليون يورو.

ويعد صمويل لينو هو الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي فلامنغو بـ20 مليون يورو، يليه المهاجم بيدرو بـ18 مليون يورو، في حين يعد البرازيلي إيفرتون هو الأعلى تسويقيا في بيراميدز المصري بقيمة وصلت إلى 8.2 ملايين يورو.

طاقم تحكيم قطري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز المصري وفلامنغو البرازيلي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز المصري، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يعاون الجاسم في إدارة المباراة مواطنه طالب المري، المساعد الأول، وسعود المقلة، المساعد الثاني، في حين تقرر تعيين الكوستاريكي خوان كالديرون حكما رابعا، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

يشار إلى أن الفائز من هذه المباراة، سوف يلتقي يوم الأربعاء المقبل مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.