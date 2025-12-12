رياضة|كأس العرب|قطر

الجماهير السعودية تشعل أجواء لوسيل بعد الفوز على فلسطين في ربع نهائي كأس العرب

FILE - Saudi Arabia's Salem Al-Dawsari is congratulated after scoring his side's second goal during a World Cup Group C soccer match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Tuesday, Nov. 22, 2022. (AP Photo/Jorge Saenz, File)
احتفال المنتخب السعودي بعد تسجيل هدف التأهل لنصف نهائي كأس العرب على حساب فلسطين، وفي الصورة مشجعو المنتخب السعودية وهم يتأهبون لإطلاق العنان لأفراحهم (أسوشيتد برس)
Published On 12/12/2025
آخر تحديث: 03:47 (توقيت مكة)

صنعت الجماهير السعودية أجواء صاخبة ومبهجة عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني 2-1 وتأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب، حيث تحوّلت ممرات وساحات ملعب لوسيل إلى ساحة احتفالات كبيرة تزيّنت برايات "الأخضر" وأناشيد التشجيع التي أضفت على البطولة نكهة خاصة.

فرح لا يوصف.. وصوت الجماهير كان حاسما

 

فيصل عبد الله الرهيب من مدينة الدمام عبّر عن سعادته بالأجواء التي رافقت انتصار المنتخب، وقال للجزيرة نت: "بصراحة، أشكر الجمهور العظيم، وأبارك للأمة السعودية هذا الفوز".

مشجعين سعودين
سعد فهد (يمين) وفيصل الرهيب مشجعان سعوديان سعيدان بتأهل منتخب السعودية لنصف نهائي كأس العرب من ملعب لوسيل 2025 (الجزيرة)

وأضاف: "كنت أتوقع الفوز، لكن لم أتوقع أن تمتد المباراة إلى شوطين إضافيين".

ومن مدينة الأحساء، شارك سعد فهد الهاجري رأيا مشابها قائلا: "الفرحة لا توصف. لم أتوقع أن تكون المباراة بهذه الصعوبة. مبروك للسعودية، وهاردلك لأشقائنا في فلسطين، والعوض في الجايات".

روح مرحة ورسالة وحدة من جماهير جدة

كما التقت الجزيرة نت براكان الشريف القادم من جدة، والذي قال بروح مرحة: "أنا من جدة أمّ الرخاء والشدة، على يميننا مكة وعلى يسارنا المدينة… أش تبغى أكثر من كذا؟ ومن البحر ناكل سمك!".

وعن انتمائه الرياضي بين الأهلي والاتحاد، أجاب مبتسما: "اليوم كلنا جئنا لتشجيع المنتخب… وتوحّدنا".

مشجع سعودي
راكان الشريف يغني لمنتخب السعودية بعد نهاية مباراة ربع نهائي كأس العرب بين السعودية وفلسطين بملعب لوسيل 2025 (الجزيرة)

واختتم راكان حديثه بأغنية شعبية بسيطة تعبيرا عن فرحته: "أغلى شعار يا سعودي… يا أفضل منتخب".

المصدر: الجزيرة

