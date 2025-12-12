الجماهير السعودية تشعل أجواء لوسيل بعد الفوز على فلسطين في ربع نهائي كأس العرب

صنعت الجماهير السعودية أجواء صاخبة ومبهجة عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني 2-1 وتأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب، حيث تحوّلت ممرات وساحات ملعب لوسيل إلى ساحة احتفالات كبيرة تزيّنت برايات "الأخضر" وأناشيد التشجيع التي أضفت على البطولة نكهة خاصة.

فرح لا يوصف.. وصوت الجماهير كان حاسما

فيصل عبد الله الرهيب من مدينة الدمام عبّر عن سعادته بالأجواء التي رافقت انتصار المنتخب، وقال للجزيرة نت: "بصراحة، أشكر الجمهور العظيم، وأبارك للأمة السعودية هذا الفوز".

وأضاف: "كنت أتوقع الفوز، لكن لم أتوقع أن تمتد المباراة إلى شوطين إضافيين".

ومن مدينة الأحساء، شارك سعد فهد الهاجري رأيا مشابها قائلا: "الفرحة لا توصف. لم أتوقع أن تكون المباراة بهذه الصعوبة. مبروك للسعودية، وهاردلك لأشقائنا في فلسطين، والعوض في الجايات".

روح مرحة ورسالة وحدة من جماهير جدة

كما التقت الجزيرة نت براكان الشريف القادم من جدة، والذي قال بروح مرحة: "أنا من جدة أمّ الرخاء والشدة، على يميننا مكة وعلى يسارنا المدينة… أش تبغى أكثر من كذا؟ ومن البحر ناكل سمك!".

وعن انتمائه الرياضي بين الأهلي والاتحاد، أجاب مبتسما: "اليوم كلنا جئنا لتشجيع المنتخب… وتوحّدنا".

واختتم راكان حديثه بأغنية شعبية بسيطة تعبيرا عن فرحته: "أغلى شعار يا سعودي… يا أفضل منتخب".