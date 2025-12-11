هل تعرض ريال مدريد لظلم تحكيمي في مواجهة مانشستر سيتي؟

4 حالات تحكيمية مثيرة للجدل في فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، 3 منها أصاب الحكم فيها وواحدة غيرت مسار المباراة.

وبحسب حساب "أركيفو فار" على منصة "إكس" فإن الحكم الفرنسي كليمنت توربين لم يكن موفقا في إدارة المباراة وارتكب خطأ جسيما في احتساب الهدف الأول.

🖥️💥 El VAR pasó por alto una infracción en el primer gol del Manchester City. 👉🏻 Bernardo Silva sujeta por el brazo de forma reiterada a Courtois, impidiéndole salir a disputar el balón. ❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔. ▪️ El VAR se centró en la acción entre Rúben Dias y Rudiger. pic.twitter.com/o5bIiDEnmi — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 10, 2025

الحالة الأولى

وأضاف الحساب المتخصص في التحكيم، أن الحالة التي أخطأ فيها الحكم كانت في هدف التعادل لمانشستر سيتي والذي سجله نيكو أورايلي في الدقيقة الـ35.

ويؤكد أن حكم "الفار" لم يتدخل لإلغاء الهدف لأنه كان خطأ "متكررا" ارتكبه برناردو سيلفا لاعب مان سيتي على كورتوا حارس الملكي وشده من يده ومنعه من أن يتدخل لقطع الكرة العرضية وبدلا من هذه اللقطة "ركز الفار على الشد والجذب المتبادل بين روديغير وروبن دياز".

وختم الحساب أن "الهدف غير صحيح لأنه سبقه خطأ".

الحالة الثانية

ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد روديغير مدافع ريال مدريد عقب ارتكابه خطأ على إيرلينغ هالاند هداف السيتي، وأكد الحساب أن ركلة الجزاء صحيحة وقرار الحكم سليم.

الحالة الثالثة

لمسة يد من ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي داخل منطقة فريقه، الحكم توربين لم يحتسب ركلة جزاء وحساب "أركيفو فار" أكد أن اليد كانت في وضعية طبيعية وقريب من جسم اللاعب وأن قرار الحكم سليم واللقطة لا تستحق ركلة جزاء.

الحالة الرابعة

خطأ من روبن دياز على فينيسيوس في الشوط الأول، الحكم توربين احتسب ركلة جزاء لصالح الدولي البرازيلي غير أن "الفار" أبلغ الحكم أن الخطأ خارج المنطقة، فعاد الحكم الفرنسي عن قراره واستبدله بركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وحساب "أركيفو فار" أثنى على قرار الحكم وأكد صحته.

وقلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ريال مدريد الإسباني وهزمه 2-1.

ولم يحافظ ريال مدريد على تقدمه بهدف رودريغو (28) ورد الفريق الإنجليزي بثنائية لنيكو أورايلي (35) وإيرلينج هالاند (43).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، ليعزز حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16 ويعوض خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن. أما ريال مدريد فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.