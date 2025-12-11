مواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين الجزائري والإماراتي، في دور الثمانية بكأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري في دولة قطر.

وتأهل المنتخبان إلى دور الثمانية، بعدما تصدر منتخب الجزائر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين تأهل منتخب الإمارات كثاني المجموعة الثالثة بـ4 نقاط.

موعد مباراة الجزائر ضد الإمارات في ربع نهائي كأس العرب

تقام المباراة يوم الجمعة في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت الجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ضد الإمارات في ربع نهائي كأس العرب

bein sports

قنوات الكاس

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية

الكويت الرياضية

mbc مصر 2

الجزائرية السادسة

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وفي طريق المنتخب الجزائري إلى دور الثمانية، تعرض الفريق لبداية لم تعجب الجماهير الجزائرية، بتعادله السلبي مع نظيره السوداني، لكنه سرعان ما استعاد توازنه في الجولة الثانية ليحقق فوزا كبيرا على البحرين بـ5 أهداف مقابل هدف، ثم فاز على العراق في الجولة الثالثة والأخيرة بهدفين دون رد.

وأنهى المنتخب الجزائري دور المجموعات في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن العراق الثاني، في حين احتل منتخبا البحرين والسودان المركزين الثالث والربع على الترتيب.

ويشهد الفريق الجزائري تألق بعض العناصر مثل المدافع سفيان بن دبكة، والمهاجم عادل بولبينة، والقائد ياسين براهيمي وغيرها من العناصر التي يعتمد عليها المدرب مجيد بوقرة.

كما يتواجد رضوان بركان، وياسين بنزية، ضمن عناصر خبيرة في الفريق وهي التي تقود دفة مشوار الحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق في النسخة الماضية عام 2021 في قطر.

الإمارات والأداء المتصاعد

وعلى الجانب الآخر، كان مشوار المنتخب الإماراتي في دور المجموعات شاهدا على تصاعد أداء الفريق من مباراة إلى أخرى.

واستهل المنتخب الإماراتي البطولة بالخسارة أمام الأردن بهدف مقابل هدفين، قبل أن يقدم أداء أفضل أمام مصر في الجولة الثانية ويتقدم بهدف لكنه قنع بنقطة التعادل في تلك المباراة في النهاية، ثم فاز على الكويت 3-1 ليتأهل لدور الثمانية.

وأنهى المنتخب الإماراتي دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق 5 نقاط خلف المتصدر منتخب الأردن الذي تأهل بالعلامة الكاملة، في حين جاء منتخبا مصر والكويت في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ومن بين الأسماء التي تألقت في دور المجموعات، يحيى الغساني الذي سجل هدفين في شباك الكويت، وكذلك كايو لوكاس، في محاولة من الفريق تعويض جماهيره عن الخروج من ملحق آسيا المؤهل للمحلق العالمي لكأس العالم 2026.

وتحت قيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو، يهدف المنتخب الإماراتي إلى تحقيق الفوز الذي يقربه من تحقيق إنجاز لم يسبق له تحقيقه على مدار مشاركاته بكأس العرب وهذه المرة أمام حامل اللقب.

وستكون مواجهة ملعب "البيت" الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة، حيث التقيا من قبل في 6 مباريات ودية، فاز فيها المنتخب الجزائري في مباراتين وحقق المنتخب الإماراتي فوزا واحدا، وساد التعادل في مباراتين.

وسيكون الفائز بالمباراة على موعد مع مواجهة الفائز من المغرب وسوريا، في دور الثمانية، والتي تقام في نفس اليوم.

تشكيلة الجزائر المتوقعة ضد الإمارات في ربع نهائي كأس العرب: شعال، عطال، عبادة، توغاي، بعوش، لكحل، بولبينة، دراوي، بنزيه، براهيمي، بركان.

تشكيلة الإمارات المتوقعى ضد الجزائر في ربع نهائي كأس العرب: المقبالي، مليوني، بيمينتا، إيفكوفيتش، كانيدو، راشد، خمينيز، الغساني، أوليفيرا، صالح، لوكاس.