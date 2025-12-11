رياضة|كأس العرب|العراق

مدرب الأردن: مواجهة العراق اختبار لصلابتنا الذهنية وأرنولد يؤكد جاهزية "أسود الرافدين"

Graham Arnold, Head Coach of Iraq and Jamal Sellami
نزال تكتيكي منتظر بين مدرب الأردن (يمين) ومدرب العراق في ربع نهائي كأس العرب (غيتي)
Published On 11/12/2025
|
آخر تحديث: 16:26 (توقيت مكة)

حفظ

يعتقد جمال السلامي مدرب الأردن، أن المنافس الحقيقي لفريقه في المباريات المقبلة بكأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر "هو نفسه" مشيرا إلى أن اللاعبين سيخوضون اختبارا حقيقيا لقياس مدى صلابتهم الذهنية بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية في المسابقة.

وتأهل منتخب الأردن إلى دور الثمانية بتصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وسيواجه، غدا الجمعة، نظيره العراقي الذي حل وصيفا في المجموعة الرابعة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقال السلامي إن "تحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات كان أمرا بالغ الأهمية. لكل منتخب أهدافه، وكان هدفنا تطوير الأداء، واكتساب الشخصية، وتعزيز الثقة".

وتابع: "تأهلنا إلى دور الثمانية ونحظى باحترام الجميع، لكن ما تحقق أصبح من الماضي، والأهم هو القادم. تنتظرنا مباراة قوية أمام العراق".

وأضاف أن "مباراة العراق ستكون اختبارا حقيقيا لقياس صلابتنا الذهنية، وللتأكيد أننا أصبحنا منتخبا قادرا على الفوز مع الحفاظ على الجدية والشخصية التي ظهر بها سابقا.. المباريات الإقصائية لها طقوس خاصة، واللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتطلعون لمواصلة مشوارهم في البطولة".

وأوضح أنه "شاهدنا المنتخب العراقي في الآونة الأخيرة وهو يمتلك القوة في الدفاع والسيطرة في مجمل المباريات، ولديهم مهاجمون خطرون يجب الحذر منهم".

واختتم "منذ أن أتيت إلى الأردن ومباراة العراق لها طابع خاص. في تصفيات كأس العالم الجماهير الأردنية كانت تطالب بالفوز وإن كان المهم عندي التأهل لكأس العالم… الآن في قطر نتمنى أن تكون المباراة تنافسية على أرض الملعب والأفضل سيفوز وأتمنى فوزنا والتأهل".

ويعيش منتخب الأردن الملقب "بالنشامى" فترة من الازدهار إذ يستعد للظهور لأول مرة في نهائيات كأس العالم العام المقبل، بعد أن أوقعته القرعة التي أُجريت هذا الشهر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب، والنمسا، والجزائر.

SUWON, SOUTH KOREA - MARCH 25: Head coach Jamal Sellami of Jordan is seen prior to the FIFA World Cup Asian Third Qualifier Group B match between South Korea and Jordan at Suwon World Cup Stadium on March 25, 2025 in Suwon, South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/Getty Images)
السلامي: تحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات أمر بالغ الأهمية (غيتي)

أرنولد: اللاعبون مستعدون ذهنيا وبدنيا

في المقابل يعول المدرب الأسترالي غراهام أرنولد على انضباط وحماس لاعبيه للتقدم أكثر في البطولة.

إعلان

وقال أرنولد إن "اللاعبين مستعدون ذهنيا وبدنيا لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الغد".

وتابع إن "الجانب النفسي والذهني للاعبين في أفضل حالاته. هذه البطولة فرصة مهمة لاختيار التشكيلة الأنسب للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم. ورغم الغيابات قدم اللاعبون أداء مميزا أمام الجزائر".

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group D - Sudan v Iraq - Stadium 974, Doha, Qatar - December 6, 2025 Iraq coach Graham Arnold looks on REUTERS/Thaier Al-Sudani
أرنولد: كأس العرب فرصة مهمة لاختيار التشكيلة الأنسب للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم (رويترز)

وعبر أرنولد عن سعادته الخاصة "بالعناصر المحلية في الدوري العراقي التي أظهرت مستويات مبهرة في البطولة". وقال "أثبت اللاعبون انضباطا عاليا وطاقة كبيرة" داعيا الجماهير العراقية إلى تقديم الدعم والمساندة في هذه المباراة المهمة.

وتأهل العراق إلى نهائي الملحق العالمي المقرر في مارس/آذار المقبل في المكسيك ويواجه الفائز من مباراة نصف النهائي بين سورينام وبوليفيا، ويحسم الملحق العالمي آخر مقعدين في نهائيات العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا.

وصعد العراق لنهائيات كأس العالم مرة واحدة في 1986.

المصدر: وكالات

إعلان