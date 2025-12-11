محمد غزال للجزيرة نت: تطبيق "عنك" خدمة لذوي الإعاقة البصرية للاستمتاع ببطولة كأس العرب

تعج منصات الإعلاميين في ملاعب بطولة كأس العرب بالمعلقين والمحللين الذين يغطون المنافسات لمختلف القنوات والمؤسسات الإعلامية والرقمية، وبينما تنطلق حناجر بعضهم مع صافرة البداية، ينشغل آخرون بوصف مجريات اللقاء بالصوت أو الصورة أو الكتابة.

وسط هذا الزخم، برز المعلق محمد غزال وهو يأخذ قسطًا من الراحة استعدادًا لاستكمال التعليق الوصفي السمعي لمباراة السعودية والبحرين.

وغزال هو مؤسس تطبيق "عَنْك"، وهو منصة تقدم خدمات البث الصوتي، وتحديدًا خدمة التعليق الوصفي السمعي، وهي إحدى خدمات الإرث التي تكرست خلال كأس العالم قطر 2022.

وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية من متابعة الفعاليات الحية بكل تفاصيلها من خلال وصف دقيق لما يحدث على أرضية الملعب، سواء في أثناء سير المباراة أو خارجها.

وقد توفّرت هذه الخدمة لأول مرة باللغة العربية في بعض مباريات كأس العرب 2021، قبل أن تشمل جميع مباريات كأس العالم قطر 2022، ثم كأس آسيا 2023، بعد أن كانت مقتصرة على تطبيقات أجنبية.

وتحمّل غزال لاحقًا مسؤولية توفيرها باللغة العربية وبشكل دائم في مختلف الفعاليات الرياضية في قطر، من مباريات دوري نجوم قطر إلى لقاءات المنتخب، عبر تأسيس تطبيق "عنك" الذي اختار له اللون العنّابي انسجامًا مع هوية الدولة.

وفي حواره مع موقع الجزيرة نت، أوضح غزال أن خدمة التعليق السمعي في التطبيق لا تقتصر على كرة القدم وحدها، إذ قدّم الفريق مؤخرًا تعليقًا وصفيًا لنهائي كأس سمو أمير دولة قطر لكرة السلة، في إطار تعاون مع الاتحاد القطري لكرة السلة، وذلك مع اقتراب قطر من استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027.

كما أشار إلى توفير الخدمة في منافسات أخرى، بينها كأس ما بين القارات الموسم الماضي، وبعض مباريات كأس العالم تحت 17 سنة في قطر.

التسويق والتطوير

وعن آلية تسويق خدمات التطبيق، قال غزال "نتواصل مع الجهات المعنية بالتمكين وتنظيم البطولات مثل الاتحادات الرياضية والفنية ومنظمي الأحداث، والطرف الثاني وهم المستخدمون، خصوصا المراكز الخاصة بذوي الإعاقة البصرية.

نحن على تواصل دائم مع مركز قطر الثقافي الاجتماعي للمكفوفين، ونستمع لملاحظاتهم بشأن جودة التعليق والتقنيات المستخدمة، إضافة إلى التعاون مع مركز النور للمكفوفين".

وأوضح أن الفرق بين التعليق التلفزيوني والتعليق الوصفي السمعي بأن "التعليق السمعي متاح للجميع، ويمكن سماعه من أي مكان، حتى أثناء القيادة. أما التعليق الوصفي فيمكّن المستمع من تصور كل ما يحدث في الملعب، من ألوان وشكل أرضية الملعب، إلى شارة القائد ومكانها.

نحن مطالبون بنقل كل التفاصيل الدقيقة لنجعل المتابع يعيش الحدث كما لو كان يراه. نحن بمثابة عين المتابع".

وتابع: "هناك أيضًا من فقدوا البصر بعد أن كانوا مبصرين، وهؤلاء يدركون بعض التفاصيل، لذلك حين نصف لهم تسديدة بباطن القدم مثلاً، فهم يتصورونها بسهولة".

وأشار إلى أن التطبيق يوفّر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية.

تجربة شخصية ذات أبعاد إنسانية

وعن أعداد المتابعين، كشف غزال عن أن خدمة التعليق الصوتي لحفل افتتاح البطولة "شهدت نحو 240 مستمعًا".

أما عن أثر التجربة عليه، فقال: "كنت في أحد المجمعات التجارية بقطر، وتعرّف إليّ أحد المكفوفين وقال: أنت محمد؟ لا أنسى صوتك، لأنك وصفت نهائي كأس الأمير قبل أسبوعين. مثل هذه المواقف تجعلك تدرك قيمة الرسالة التي نقدّمها".

ويختتم محمد غزال حديثه لموقع الجزيرة نت قائلًا: "قدّمت لأول مرة خدمة التعليق السمعي باللغة العربية هنا في قطر عام 2021، وإن شاء الله تكون هذه الخطوة شرارة انتشار الخدمة في كل أرجاء الوطن العربي. شكرًا لكم، وسعيد بهذا اللقاء".