مانشستر يونايتد يحقق أرباحا بنحو 17 مليون دولار

أكد عمر برادة الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن النتائج المالية الأخيرة تظهر تقدما ملحوظا في مسيرة النادي نحو تحقيق التحول المالي المستهدف.

ويغيب مانشستر يونايتد عن المشاركة في البطولات الأوروبية هذا الموسم، لكن النادي حقق ربحا تشغيليا قدره 13 مليون جنيه إسترليني (17.3 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم، بعد أن تكبدوا خسائر تقدر بـ6.9 ملايين جنيه إسترليني في الفترة ذاتها خلال الموسم الماضي.

وانخفضت الإيرادات الإجمالية لمانشستر يونايتد خلال هذه الفترة بنسبة 2% لتصل إلى 140.3 مليون جنيه إسترليني، وذلك بسبب غياب فريق الرجال عن المنافسات القارية، حيث يحتل الفريق المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة روبن أموريم.

Manchester United made an operating profit of £13m in Q1 2026 compared to £6m loss in 2025 as higher ticket prices offset lack of European matches. Wages ⬇️8% due to lower bonuses and redundancies. Player sale profits of £45m higher than commercial, matchday or broadcast… pic.twitter.com/aoTAQDMT7y — Kieran Maguire (@KieranMaguire) December 11, 2025

أما فريق السيدات، بقيادة المدرب مارك سكينر، فيحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ويشارك في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقال برادة المدير التنفيذي للنادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، "تعكس هذه النتائج المالية القوية مرونة النادي، إذ نحرز تقدما ملحوظا في مسيرة تحوله".

وأضاف: "القرارات الصعبة التي اتخذناها خلال العام الماضي أدت إلى خفض مستدام في التكاليف، وهيكل تنظيمي أكثر كفاءة وفعالية، قادر على دفع النادي نحو تحسين الأداء الرياضي والتجاري على المدى الطويل".

وتابع أيضا: "ساعدنا ذلك على الاستثمار في فريقي الرجال والسيدات، اللذين يحتلان المركزين السادس والثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري السوبر للسيدات على التوالي".

وارتفع إجمالي ديون النادي إلى مستوى قياسي بلغ 749.2 مليون جنيه إسترليني.