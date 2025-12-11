رياضة

غاريث بيل يكشف تفاصيل علاقته مع رونالدو

KIEV, UKRAINE - MAY 26: Gareth Bale of Real Madrid celebrates with teammate Cristiano Ronaldo after scoring his sides second goal during the UEFA Champions League Final between Real Madrid and Liverpool at NSC Olimpiyskiy Stadium on May 26, 2018 in Kiev, Ukraine. (Photo by David Ramos/Getty Images)
غاريث بيل ورونالدو تركا بصمة خالدة في ريال مدريد (غيتي)
تحدث الويلزي غاريث بيل عن علاقاته مع زملائه السابقين خلال فترة لعبه في ريال مدريد، نافيا شائعات التوتر والمنافسة الحادة على قيادة الفريق الملكي خاصة مع كريستيانو رونالدو.

وبعد سنوات من رحيله، كشف الدولي الويلزي السابق تفاصيل علاقته بالنجم البالغ من العمر 40 عاما.

وقال الجناح الويلزي السابق لمجلة جي كيو "كنتُ دائما على وفاق مع الجميع. لم تكن لديّ أي مشاكل مع أي شخص. لم تكن بيننا أي خلافات كبيرة. تتحدث وسائل الإعلام أحيانا عني وعن كريستيانو رونالدو، لكننا لم نكن على خلاف، ولم نتجادل، ولم نتخاصم، ولم يحدث بيننا أي شيء من هذا القبيل".

ويؤكد نجم توتنهام السابق أن هذه المعلومات المغلوطة ساهمت في تشويه الصورة التي كانت لدى الناس عنه في مدريد.

وتطرق اللاعب الدولي الويلزي السابق، البالغ من العمر 36 عاما، إلى تأثير هذه الشائعات على مسيرته وحياته اليومية، مؤكدا أنه حافظ دائما على احترافيته رغم الانتقادات.

وأشار أن القصص التي دارت حول علاقته برونالدو أو احترافه المزعوم لرياضة الغولف مبالغ فيها "كنت ألعب مرة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

والجدير بالذكر أن غاريث بيل تألق ضمن ثلاثي هجومي أسطوري إلى جانب كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، وسجل في المجمل 106 أهداف في 258 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد.

وشكّل بيل إلى جانب رونالدو ثنائيا رائعا وأسهما معًا في التتويج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا لريال مدريد، تاركَيْن بصمة خالدة.

وبعد رحيله عن ريال مدريد عام 2020 على سبيل الإعارة إلى توتنهام، أظهر غاريث بيل تحسنا ملحوظا في مستواه بتسجيله 16 هدفا وصناعته 3 تمريرات حاسمة لكنه رغم ذلك لم ينجح في انتزاع مكان في التشكيلة الأساسية.

ثم انتقل الويلزي كلاعب حر إلى لوس أنجلوس إف سي الأميركي، وهناك لم يوفق في تحقيق النجاح المأمول، وفاجأ الجميع باعتزاله عام 2023.

المصدر: مواقع إلكترونية

