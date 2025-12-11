رياضة|بطولات أوروبية|فنلندا

بالفيديو.. مراهق يحرق ملعب فريقه بعد شهر من هبوطه

مراهق يحرق ملعب فريقه
ملعب فاكتوري فيلد في فنلندا تعرض لحريق أتى على المدرج الرئيسي بالكامل (وكالات)
Published On 11/12/2025
|
آخر تحديث: 21:15 (توقيت مكة)

تفاقمت معاناة أحد الأندية الكبرى في فنلندا بعدما اندلع حريق كبير في ملعبه ما أدى إلى احتراق المدرج الرئيسي بالكامل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي هاكا إف سي تعرّض لصدمة جديدة، فبعد أكثر من شهر من هبوطه من الدرجة الممتازة إلى الأولى، احترق أحد مدرجات ملعبه فاكتوري فيلد بالكامل.

وأشارت إلى أن أرضية ملعب الفريق الذي سبق له التتويج ببطولة الدوري الفنلندي في 9 مناسبات سابقة، وهبط إلى الدرجة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد موسم كارثي قد أصابها ضرر كبير.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن الشرطة الفنلندية ألقت القبض على 3 مراهقين تسببوا في اندلاع الحريق ليلة الأحد الماضي.

ولاحقا اعترف أحدهم ويبلغ من العمر 15 عاما بإشعال الحريق.

وعبّر رئيس النادي ماركو لارسون عن غضبه الشديد من الحادثة إذ قال "لم نكن ننتظر أزمة كهذه، سنظل بحاجة إلى ملعبنا. لم نقيّم الأضرار بعد لكنها على الأرجح ستكون كبيرة".

أما الرئيس التنفيذي أولي هوتونن فصرّح "هذا أمر صادم. السلوك الذي لا يراعي ممتلكات الآخرين يُعد أمرا فاضحا، للأسف هذا ما حدث".

وأضاف "لم أعرف في البداية ما الذي يحدث. لكن عند مراجعة اللقطات عبر كاميرات المراقبة شاهدت المدرّج الجانبي مشتعلا".

وختم "الإجراء المتّبع هو قيام السلطات وشركة التأمين بتقييم الأضرار، وبعد اكتمال جميع التحقيقات سيتم هدم المدرّج الرئيسي".

المصدر: مواقع إلكترونية

