شاهد.. صافرات الاستهجان تصدح بالبرنابيو بعد خسارة ريال مدريد من مانشستر سيتي

بعد خسارة ريال مدريد من ضيفه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، عبرت جماهير الملكي عن غضبها واستيائها بعد نهاية المباراة.

وأطلقت الجماهير "الميرينغي" صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق ومدربهم بعد خسارتهم الثانية في غضون 3 أيام فقط، حيث كانت الهزيمة الأولى أمام ضيفه سيلتا فيغو بالدوري الإسباني، الأحد الماضي في معقل الريال.

وقلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ريال مدريد وهزمه بنتيجة 2-1 -أمس الأربعاء- ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية الأم.

وعن صافرات استهجان الجماهير، التي ملأت المدرجات، صرح تشابي ألونسو مدرب الفريق إن"هذا أمرا طبيعيا. ليس هناك من جديد. هذا يحدث عندما لا تفوز على ملعبك. لقد ساندتنا الجماهير ودعمونا في لحظات مختلفة، ومنحونا الطاقة التي ظنوا ان الفريق بحاجة إليها. نتفهم صافراتهم ويجب تقبلها بشكل طبيعي لأن مستوى التطلب هنا عال جدا".

😳 Los aficionados del Real Madrid mostraron su descontento al finalizar el partido tras la derrota en Champions ante el Manchester City ❌⚽️#realmadrid #manchestercity #championsleague #champions #marcaamerica #marcausa# pic.twitter.com/3hxZkAUDuR — MARCAenUSA (@MARCAenUSA) December 11, 2025

ولم يحافظ الريال، البطل التاريخي لدوري الأبطال برصيد 15 لقبا، على تقدمه بهدف لنجمه البرازيلي رودريغو في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعدما رد "السيتيزنز" بثنائية لنيكو أورايلي وإيرلينغ هالاند من ركلة جزاء في الدقيقتين 35 و43 على الترتيب.

وبينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، ليعزز حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16 ويعوض خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن، فقد تجمد رصيد الريال عند 12 نقطة في المركز السابع.

وقال ألونسو -في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة "كانت مباراة متكافئة وشهدت لحظات مختلفة. بدأنا بشكل جيد جدا مع هدف رودريجو وبعض الفرص الأخرى، لكن حين لا تكون في أفضل حالاتك معنويا، يمكن أن تنقلب الأمور في غضون عشر دقائق، من ركلة ركنية ثم ركلة جزاء".

📲📸La despedida con pitos de la afición del Santiago Bernabéu a sus jugadores tras el Real Madrid 1-2 Manchester City. Analizamos la derrota y toda la jornada de Champions en Tablero Deportivo 👉🔴DIRECTO | https://t.co/uG6ilwWmv7 pic.twitter.com/C9kIwilcL1 — RNE Deportes (@RNEdeportes) December 10, 2025

وأضاف ألونسو "واصل الفريق محاولاته حتى الرمق الأخير ولم يتقهقر أبدا على الرغم من الصعوبات التي نواجهها، وعلى رأسها الإصابات".

وأوضح مدرب الريال: "بذل اللاعبون كل ما لديهم حتى الرمق الأخير، ولا يمكنني لومهم. أشكر نضالهم بشجاعة، ويتعين علينا مواصلة العمل. هذا دوري أبطال أوروبا، والنتائج في هذه اللحظة ليست كما نريد. نحن متطلبون جدا ونمارس النقد الذاتي ونفهم الجماهير. ينبغي علينا مواصلة العمل. سوف تتغير الأمور قريبا، نحن على قناعة بذلك".

وشدد المدرب الشاب أنه "نريد تغيير هذه الديناميكية، على الصعيدين المعنوي والبدني واستعادة المصابين. الموسم لا يزال طويلا ويجب التحلي بالهدوء والصبر. قد تتغير الأمور في وقت قصير جدا. هذه هي النتائج، أما التفسيرات، فهي مسألة أخرى".

وختم ألونسو أنه "يجب عليك التعايش مع الأمر، وعندما تكون مدربا لريال مدريد يجب أن تكون مستعدا لمواجهته بثبات ومسؤولية ونقد ذاتي، مع إدراك أن الأمور قد تتغير في أي لحظة. على الرغم من الهزيمة، رأيت اليوم أمورا إيجابية على المستويين الفردي والجماعي. وهناك أمور أخرى لم تكن جيدة، لكننا سنواصل العمل".