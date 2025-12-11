ريفالدو ينصح إندريك بالرحيل عن ريال مدريد ويدعم ألونسو

نصح النجم البرازيلي الأسبق ريفالدو مواطنه إندريك لاعب ريال مدريد بالرحيل عن النادي الملكي بسبب قلة الدقائق التي يخوضها.

وظهر إندريك -أمس- للمرة الثانية فقط بقميص ريال مدريد هذا الموسم، بالمباراة التي خسرها "الميرنغي" أمام ضيفه مانشستر سيتي 1-2 على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وشارك إندريك (18 عاما) ضد السيتي لمدة 11 دقيقة، ورغم ذلك كان قريبا من منح فريقه هدف التعادل لولا العارضة التي حرمته من التسجيل.

ريفالدو ينصح إندريك بالرحيل عن ريال مدريد

ويرى ريفالدو الذي سبق له اللعب بقميص برشلونة، أن وضعية إندريك الحالية تفرض عليه الرحيل عن ريال مدريد ولو على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب ثم العودة مجددا إلى الفريق فيما بعد.

وقال ريفالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "ريال مدريد في وضع صعب وإندريك يدفع الثمن، نصيحتي له أن يخرج على سبيل الإعارة ليحصل على دقائق لعب ويكون أساسيا ويسجل الأهداف ثم يعود بعد ذلك إلى فريقه".

وأضاف "ما زال أمامه الوقت لإثبات نفسه ثم الذهاب إلى كأس العالم، قبل عام كان الجميع يقول إنه سيذهب لكنه اليوم أصبح شبه مستبعد".

ولم يخف ريفالدو تعاطفه مع إندريك، فواصل "يحزنني رؤيته هكذا لكنه قادر على قلب الوضع. هو لاعب شاب ويملك كل الموهبة لتغيير هذه الحالة".

وتابع ريفالدو "في الوقت الحالي هناك لاعبون أصحاب ثقل أكبر في ريال مدريد، والمدرب لن يستبعد لاعبا ذا خبرة ليضعه مكانه. إندريك يملك مستقبلا لكنه وقّع لناد كانت كل مراكز الهجوم فيه مشغولة. ثم جاء مبابي فوق ذلك. لهذا لا يلعب. وضعه حساس".

يُذكر أن إندريك لعب مع ريال مدريد هذا الموسم مباراتين فقط بمجموع 22 دقيقة لم يسجّل فيها أو يصنع أي هدف وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

دعم بقاء ألونسو

في الأثناء أبدى ريفالدو رغبته في بقاء تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في منصبه، رغم سوء النتائج التي يعاني منها الفريق الملكي مؤخرا.

وشرح ريفالدو وجهة نظره "أودّ أن يستمر (ألونسو) ويُظهر جودته. لكن لتحقيق ذلك عليه أن يكسب اللاعبين في صفه".

ويعتقد ريفالدو أنه في حال قرر ألونسو الرحيل عن ريال مدريد، فإن ليفربول سيكون وجهة جيدة له.

وأوضح "إذا رحل فإن الذهاب إلى ليفربول خيار رائع. هو يعرف النادي ولعب هناك من قبل، وهذا يسهّل عمله، كما أنه سينتقل من ناد كبير إلى آخر كبير آخر".

وختم ريفالدو "لقد أثبت تشابي أنه يمكن أن يكون مدربا كبيرا. صحيح ستكون عليه ضغوط دائما لكنّه اعتاد على ذلك كلاعب. لديه شخصية قوية، وفي ليفربول سيجد لاعبين جيدين. لذلك، إذا توافرت هذه الفرصة، فلا داعي للقلق. عليه فقط أن يعمل بثبات وشخصية".