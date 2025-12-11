اختير أشرف حكيمي، الفائز بجائزة لاعب العام في أفريقيا، في تشكيلة مكونة من 26 لاعبا للمغرب صاحب الأرض، على الرغم من إصابته لثقة المدرب وليد الركراكي في تعافيه من إصابة في الكاحل في الوقت المناسب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأثيرت الشكوك حول جاهزية الظهير الأيمن للمشاركة في البطولة، التي تنطلق 21 ديسمبر/كانون الأول، بعد معاناته من إصابة في الكاحل الأيسر خلال خسارة باريس سان جيرمان 2-1 من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وعبّر المدرب الركراكي عن تفاؤله بقدرة حكيمي على قيادة الفريق في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام جزر القمر في الرباط.

وقال المدرب المغربي للإذاعة الفرنسية مطلع الأسبوع "يعمل بجد منذ تعرّضه للإصابة ويقوم بما عليه فعله. إنه لاعب مجتهد، ويريد أن يكون حاضرا في المباراة الأولى".

واستُبعد حمزة إكمان مهاجم ليل من التشكيلة، لكنه أدرج في قائمة الانتظار، بعدما تعرض لإصابة في العضلة المقربة خلال مواجهة أولمبيك مرسيليا يوم الجمعة.

ويلعب إكمان دورا رئيسيا مع فريقه في الدوري الفرنسي ومنتخب المغرب، وكان من المتوقع أن يقود هجوم صاحب الأرض في كأس الأمم.

وسيلعب المغرب، الذي بلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022 ويعد مرشحا قويا للفوز بالبطولة التي يستضيفها، إلى جانب مالي وزامبيا أيضا في المجموعة الأولى.

قائمة المغرب كاملة في كأس أفريقيا 2025:

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير المحمدي (نهضة بركان)، المهدي الحرار (الرجاء).

المدافعون: نايف أكرد (أولمبيك مرسيليا)، عبد الحميد آيت بودلال (رين)، محمد الشيبي (بيراميدز)، جواد الياميق (النجمة)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، آدم ماسينا (تورينو)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، رومان سايس (السد)، أنس صالح الدين (أيندهوفن).

لاعبو الوسط: سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، إلياس بن صغير (باير ليفركوزن)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، نيل العيناوي (روما)، بلال الخنوس (شتوتغارت)، عز الدين أوناحي (جيرونا)، أسامة ترغلين (فينورد).

المهاجمون: إلياس أخوماش (فياريال)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، يوسف النصيري (فنربخشه)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس)، سفيان رحيمي (العين)، إسماعيل صيباري (أيندهوفن)، شمس الدين طالبي (سندرلاند).