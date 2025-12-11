بابلو إسكوبار العصر الحديث.. من رياضي أولمبي إلى أخطر مطلوب في أميركا

في تطور لافت لقضية تهز الرأي العام في أميركا الشمالية، نشر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) صورة حديثة لرايان ويدينغ الرياضي الأولمبي الكندي السابق وأحد أبرز المطلوبين ضمن قائمة أخطر 10 فارّين لدى المكتب. وتأتي الصورة في إطار عمليات بحث دولية واسعة تقودها السلطات الأميركية، التي تصف ويدينغ بأنه "أكبر تاجر مخدرات في كندا" وتشبهه بعض التقارير بـ"بابلو إسكوبار العصر الحديث" استنادا إلى خطورة التهم الموجهة إليه.

15 مليون دولار لمن يدل عليه

أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي أن الصورة المنشورة تُظهر ويدينغ في إحدى المناطق بالمكسيك خلال صيف العام الماضي. وتشير تقديرات المحققين إلى أن المتهم يستخدم أساليب متعددة لإخفاء هويته، بما في ذلك تغيير لون شعره ومظهره بانتظام لتجنب الاعتقال.

وبحسب التحقيقات الفدرالي، تُبذل جهود مكثفة للقبض عليه، لدرجة أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة ضخمة قدرها 15 مليون دولار لأي معلومة تؤدي إلى توقيفه.

شبكة إجرامية واسعة واعتقالات لشركائه

تؤكد السلطات الأميركية أن ويدينغ يقود شبكة واسعة تتعلق بعمليات تهريب مخدرات وأموال عبر حدود متعددة. وفي إطار الحملة المستمرة، ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي القبض على رشيد باسكوا حسين، أحد أبرز مساعديه، بتهم تشمل تهريب الكوكايين وغسل الأموال.

ووفقا لكاش باتيل، أحد مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي، فإن ويدينغ (44 عاما) كان مسؤولا عن بناء برنامج لعمليات تهريب مرتبطة بالمخدرات والإرهاب لم تشهد مثله المنطقة منذ سنوات.

اتهامات خطيرة تشمل قتل شاهد فدرالي

صرحت المدعية العامة الأميركية، بام بوندي، أن ويدينغ متهم بتدبير عملية استهداف شاهد فدرالي عبر نشر صورته على موقع إخباري مزيف، الأمر الذي أدى -بحسب السلطات- إلى مقتل الشاهد في مدينة ميديلين في يناير/كانون الثاني 2025.

وتشير التحقيقات إلى أن ويدينغ دفع نحو 7 آلاف دولار مقابل صور الشاهد الذي كان يفترض أن يدلي بشهادته ضده، وأن الصورة نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 قبل اغتياله بعدة أشهر.

The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.

#WANTED:

Ryan James Wedding is wanted for allegedly running and participating in a transnational… pic.twitter.com/tNbrLQEOvI — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 9, 2025

وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لرايان ويدينغ:

التلاعب بالشهود وترهيبهم

القتل

غسل الأموال

الاتجار الدولي بالمخدرات

ارتباط محتمل بمنظمة كارتل سينالوا للتهريب

تعتقد السلطات الأميركية والكندية أن ويدينغ موجود في المكسيك تحت حماية كارتل سينالوا، أحد أقوى منظمات التهريب في العالم، والتي يقدّر أنها تجني أكثر من مليار دولار سنويا من نشاطاتها الإجرامية.

وفي كندا، أعلن مفوض الشرطة الملكية الكندية، مايكل دوهيم، اعتقال 7 أشخاص يُشتبه بارتباطهم بالشبكة، في كيبيك وأونتاريو وألبرتا، مع تأكيد نية تسليمهم إلى الولايات المتحدة.