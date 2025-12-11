المغربي قنطاري مدربا لنانت الفرنسي

أعلن نادي نانت الفرنسي اليوم الخميس تعيين المغربي أحمد قنطاري مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي "يتقدم نادي نانت بالشكر الجزيل إلى لويس كاسترو وطاقمه التدريبي على احترافيتهم وتفانيهم اليومي، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

وأضاف "سيحل أحمد قنطاري محل لويس كاسترو، إذ عمل قنطاري مساعدا لأنطوان كومبواريه في نادي نانت من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2025، وهو على دراية جيدة بالنادي وجزء من تشكيلة الفريق الأول".

وتابع "ستكون هذه ميزة قيمة في إيجاد مفاتيح عودة نانت القوية سريعا، بدءا من مساء الجمعة بمباراتهم خارج أرضهم ضد آنجير".

وقنطاري (40 عاما) كان مدافعا بصفوف المنتخب المغربي ولعب لفريق فالنسيان.

واتجه قنطاري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، للتدريب بعد اعتزاله حيث عمل مساعدا لأنطوان كومبواريه في الموسم الماضي مع نانت.

وواجه نانت، الذي يضم المصري مصطفى محمد والمغربي يوسف العربي، سلسلة من النتائج السلبية هذا الموسم، حيث حقق فوزين و5 تعادلات و8 هزائم خلال 15 مباراة تحت قيادة لويس كاسترو (45 عاما).

ويحتل نانت المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن ميتز الأخير، في ثاني أسوأ سجل في التاريخ الحديث للنادي بعد موسم 2011 بقيادة رينالد دينويكس (10 نقاط بعد 15 جولة).

وكانت الهزيمة أمام لانس هي الخامسة في ثماني مباريات على ملعب لا بوجوار هذا الموسم، ولم يحقق الكناري سوى فوز واحد في آخر 12 مباراة بهدفين لهدف خارج أرضه أمام باريس إف سي يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.