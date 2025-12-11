الطرابلسي يعلن تشكيلة تونس لكأس أمم أفريقيا

كشف سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس اليوم الخميس عن قائمة من 28 لاعبا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي سيستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي "اعتمدنا في تحديد القائمة على معايير موضوعية، أبرزها استدعاء اللاعبين الناشطين في البطولات الأوروبية، ثم اللاعبين المعتادين على أجواء المنتخب منذ سنوات، إضافة إلى اللاعبين المتألقين محليا أو الذين برزوا خلال كأس العرب".

وأكد أن المقياس الأبرز هو مدى جاهزية اللاعبين بدنيا وذهنيا وقدرتهم على تقديم الإضافة المرجوة للمجموعة.

وإجابة على سؤال عن مدى تأثير المشاركة المخيبة للآمال للمنتخب في كأس العرب 2025 والتي ودعتها تونس من الدور الأول، قال الطرابلسي "لن يكون لها أي تأثير نفسي أو ذهني وأحسن دليلٍ منتخب الجزائر، توج بلقب النسخة الماضية من كأس العرب ثم غادر كأس أمم أفريقيا من الدور الأول".

وأوضح أن كل بطولة مختلفة ولكل مسابقة خصوصياتها.

وشدد مدرب تونس على أن الهدف الأول للمنتخب هو تجاوز الدور الأول بنجاح وذلك عبر التركيز على المباريات الثلاث الأولى والتأهل للدور الثاني.

وأضاف أن كل مدرب ومسؤول أو لاعب يخوض كأس أمم أفريقيا سيرغب بأن يكون في الأدوار النهائية للمسابقة.

ويدخل المنتخب التونسي معسكرا تحضيريا بداية من الغد حتى 19 ديسمبر/كانون الأول بمدينة طبرقة في شمال تونس سيخوض خلاله مباراة ودية واحدة أمام منتخب بوتسوانا يوم 18 ديسمبر دون تغطية إعلامية أو حضور جماهيري.

وسيتوجه "نسور قرطاج" إلى الرباط في 19 ديسمبر.

وفيما يلي تشكيلة منتخب تونس بكأس أمم أفريقيا:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان والبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي وصبري بن حسن.

مدافعون: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، ديلان برون، آدم عروس، نادر الغندري، محمد بن علي، يان فاليري، على العابدي، مرتضى بن وناس، على معلول.

لاعبو الوسط: إلياس السخيري، حسام تقا، فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، حنبعل المجبري، نعيم السليتي، محمد على بن رمضان.

مهاجمون: إلياس سعد، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، فراس شواط، حازم المستورى، سيف الدين الجزيري.