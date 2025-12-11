"ارحل يا فينيسيوس".. جماهير ريال مدريد تهاجم فريقها "الميت"

بعد خسارة ريال مدريد من مانشتسر سيتي 1-2 في دوري أبطال أوروبا عبّرت جماهير "الملكي" عن سخطها وهاجمت المدرب تشابي ألونسو واللاعبين، ولكنها صبت جام غضبها على البرازيلي فينيسيوس.

ورصد برنامج "إلشرينغيتو" الإسباني المتخصص في كرة القدم ردود فعل الجماهير الغاضبة، والتي طالبت برحيل فينيسيوس فورا، ووصفت فريقها بأنه "ميت لأنه لا يهاجم ولا يدافع".

وقال أحد الجماهير إن الفريق في "موت معلن"، وألونسو لم يلب التوقعات، واللاعبون لا يستحقون ارتداء قميص "لوس بلانكوس".

وأضاف أن أداء الفريق "سيئ ويصيب الجماهير بالإحباط"، محملا المسؤولية الكاملة للاعبين، لأن "من يرتدي قميص الريال يجب أن يدافع عنه حتى الموت".

كما طالب آخر برحيل ألونسو، وأن يكون البديل الألماني يورغن كلوب أو البرتغالي جوزيه مورينيو، لأن "الميرينغي أكبر من ألونسو"، وذهب مشجع ثالث إلى حد اتهام اللاعبين بأنهم "يلعبون من دون روح وحماس".

وشرح مشجع كيف أن "من يلعب هذا الموسم هو شبح فينيسوس، ولهذا عليه الرحيل، فالفريق لا يسجل إذا لم يشارك كيليان مبابي، لأنه لاحت الكثير من الفرص ولم يستغلها فيني وبيلينغهام وحتى رودريغو الذي سجل الهدف الوحيد للريال".

وأشار مشجع إلى "غياب القائد الحقيقي في الملعب، وتراجع جماعي لمستوى اللاعبين"، واعتبر أن "نجم الفريق هو كورتوا لأن الفريق لا يهاجم ولا يدافع ولا يضغط على الخصم وليس لديه خط وسط".

ولخص أحد المشجعين الصورة بأن "كل ما يجري هو عار ولا يليق بريال مدريد، ويجب أن تنتهي هذه المهزلة بسرعة".

ولم يحافظ الريال البطل التاريخي لدوري الأبطال برصيد 15 لقبا على تقدمه بهدف لنجمه البرازيلي رودريغو في الدقيقة الـ28 من عمر المباراة بعدما رد "السيتيزنز" بثنائية لنيكو أورايلي وإيرلينغ هالاند من ركلة جزاء في الدقيقتين الـ35 والـ43 على الترتيب.

وفي حين رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع ليعزز حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16 ويعوض خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن تجمد رصيد الريال عند 12 نقطة في المركز السابع.