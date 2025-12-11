أرسنال بالعلامة الكاملة وسان جيرمان يكتفي بالتعادل وفوز يوفنتوس وأياكس وبنفيكا

اقترب أرسنال من التأهل مباشرة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه مساء الأربعاء على مضيفه كلوب بروج بثلاثية نظيفة ضمن الجولة السادسة بالدور الأول، في حين فرض أتلتيك بلباو التعادل على باريس سان جيرمان.

وهذا هو الفوز السادس على التوالي لأرسنال في المسابقة هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، بينما بقي رصيد كلوب بروج 4 نقاط في المركز الـ31.

وأحرز نوني مادويكي هدفين لأرسنال (الدقيقة 25 و47)، قبل أن يضيف غابرييل مارتينيلي الهدف الثالث (الدقيقة 56).

تعادل سان جيرمان

فرض أتلتيك بيلباو، التعادل السلبي على ضيفه باريس سان جيرمان، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان ماميس.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، كما رفع بيلباو رصيده إلى 5 نقاط في المركز 28.

يوفنتوس يواصل صحوته

حقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، على حساب ضيفه بافوس القبرصي (2-0).

وسجل ثنائية "البيانكونيري" ويستون ماكيني (الدقيقة 67) وجوناثان ديفيد (الدقيقة 73)، ليصل الفريق الإيطالي للنقطة التاسعة، ويقفز للمركز الـ17. بينما تجمد رصيد بافوس عند 6 نقاط، بالمركز 26.

فوز أياكس

حقق أياكس الهولندي -بطل أوروبا 4 مرات- فوزه الأول هذا الموسم في دوري الأبطال، عندما تغلب على مضيفه كاراباج الأذربيجاني 4-2.

هزيمة فياريال

وتلقى فياريال خسارة سادسة في المسابقة، بسقوطه على أرضه أمام كوبنهاغن الدانماركي 2-3 في الوقت القاتل.

وسجل للفريق الإسباني كل من سانتي كوميسانا (الدقيقة 47) والبديل الكندي تانيتولووا أولواشيي (الدقيقة 56)، ولكوبنهاغن محمد اليونسي (الدقيقة 2) مع البديلين التونسي إلياس العاشوري (الدقيقة 48) وأندرياس كورنيليوس (الدقيقة 90).

وهذا الفوز هو الثاني لكوبنهاغن الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط.

تعادل دورتموند

وتعادل فريق بوروسيا دورتموند مع نظيره بودو غليمت، 2-2.

افتتح دورتموند التسجيل عن طريق اللاعب جوليان براندت في الدقيقة 18، وأدرك غليمت التعادل في الدقيقة 42 بتوقيع هيثم العصام.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد جوليان براندت ليسجل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 51، بينما أدرك غليمت التعادل في الدقيقة 75 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب ينس بيتر هاوجي.

وبهذه النتيجة بات دورتموند يحتل المركز الـ11 من ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة، أما بودو غليمت يأتي في المركز الـ32 برصيد 3 نقاط.

بنفيكا يطيح بنابولي

تغلب فريق بنفيكا البرتغالي على نظيره نابولي الإيطالي، بهدفين من دون رد على ملعب دا لوزا في البرتغال.

وسجل ريتشارد ريوس الهدف الأول لصالح بنفيكا في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل لياندرو باريرو الهدف الثاني لصالح بنفيكا في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

وبهذه النتيجة يحتل فريق نابولي المركز الـ23 من ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، أما بنفيكا فيأتي في المركز الـ25 برصيد 6 نقاط.

تعادل نيوكاسل

تعادل باير ليفركوزن مع نيوكاسل يونايتد (2-2).

تقدم باير ليفركوزن في الدقيقة 13 عن طريق هدف عكسي لبرونو غيمارايش الذي فشل في إبعاد رأسية أندريتش، ليسكنها بنفسه في شباك رامسديل.

وفي الشوط الثاني، تحصل نيوكاسل على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس فليكن على فولتمايد، لينفذها جوردون بنجاح في الدقيقة 51 مدركًا هدف التعادل.

ونجح نيوكاسل في إضافة هدف ثان في الدقيقة 74 بفضل رأسية لويس مايلي الذي استغل عرضية متقنة من جوردون.

ورفض ليفركوزن الخسارة على أرضه، لينجح جريمالدو في تسجيل هدف التعادل عند حدود الدقيقة 88 بعد سلسلة من التمريرات الرائعة من غارسيا ومازا.

وأصبح نيوكاسل يحتل المركز الـ12 في ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ10 نقاط، أكثر بنقطة من باير ليفركوزن، صاحب المركز الـ20.