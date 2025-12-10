3 مرشحين لخلافة ألونسو في تدريب ريال مدريد

يعيش تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أياما حاسمة من شأنها أن تُحدد مسألة استمراره من عدمها في منصبه كمدير فني للنادي الملكي.

ورجّحت عدة تقارير إسبانية أن بقاء ألونسو في منصبه مرتبط بشكل مباشر بنتيجة المباراة المقبلة لريال مدريد، التي يستضيف فيها نظيره مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

ووصل ألونسو إلى هذه الحالة بسبب سلسلة من النتائج السلبية حققها ريال مدريد، الذي لم يفز سوى مرة واحدة في المباريات الخمس الأخيرة بالليغا، ليتراجع بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر بعد أن كان متقدما عليه بفارق 5 نقاط.

3 مرشحين لخلافة ألونسو في ريال مدريد

وحسب صحيفتي "ماركا" والموندو" الإسبانيتين فإن خسارة ريال مدريد أمام السيتي في القمة الأوروبية من شأنها أن "تُحدث تغييرا فوريا على دكة البدلاء"، في إشارة منهما إلى إمكانية إقالة ألونسو.

وفي ظل الوضع الحالي برزت أسماء عديدة لخلافة ألونسو في منصب المدير الفني للنادي الملكي، في حال تمت إقالته، أبرزها الثنائي زين الدين زيدان ويورغن كلوب.

وتاليا الأسماء المرشحة لتولي تدريب ريال مدريد في حال إقالة ألونسو:

زين الدين زيدان

يُعد من الشخصيات التاريخية في ريال مدريد كلاعب ومدرب، وسبق له تدريب الفريق في فترتين مختلفتين، وعرف معه الفريق إنجازات مذهلة.

وقاد زيدان ريال مدريد للتتويج بـ11 لقبا، أبرزها إنجازه غير المسبوق كمدرب، بفوزه بدوري أبطال أوروبا في 3 نسخ متتالية بين عامي 2016 و2018.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد أواخر موسم 2020-2021 لم يتولَّ زيدان تدريب أي فريق آخر بسبب رغبته الجامحة في تدريب منتخب فرنسا، وهو حلم يبدو أنه سيتحقق بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، الأمر الذي يهدد مسألة عودته إلى النادي الملكي.

يورغن كلوب

ابتعد المدرب الألماني الشهير عن الملاعب منذ رحيله عن ليفربول في صيف عام 2024، بعد ما يقرب من عقد كامل من النجاحات قضاه بين أروقة ملعب أنفيلد.

وأعاد كلوب ليفربول إلى مصاف فرق النخبة محليا وأوروبيا وعالميا أيضا، إذ قاد الريدز للتتويج بكل الألقاب الممكنة (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية).

ويتولى كلوب حاليا منصب مدير كرة القدم في مجموعة ريد بول، وقد أبدى رغبته مرارا في عدم العودة إلى التدريب على الأقل في الفترة الراهنة، وهو ما يمثّل تحديا كبيرا لريال مدريد إذا ما أراد التعاقد معه.

ألفارو أربيلوا

يُعد الاسم الأقرب لتولي هذا المنصب وفق ما ذكر موقع "دوسيس فوتبوليرا" الإسباني الذي ذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد أنه سيكون المدرب القادم، بغض النظر عن نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

🚨 Álvaro Arbeloa is a Spanish former footballer, currently manager of Real Madrid Castilla, is now the 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 candidate to replace Xabi Alonso if he's sacked. The club believe an internal appointment will help settle the club as they go through a period of instability.… pic.twitter.com/qgqNy1cQVf — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 8, 2025

وأضاف أن أربيلوا المدرب الحالي لفريق الكاستيا (رديف ريال مدريد) قد يتسلم وظيفته يوم الجمعة المقبل، باعتباره الأوفر حظا لشغل المنصب في ظل صعوبة تعاقد فلورنتينيو بيريز رئيس الميرنغي مع زيدان أو كلوب.