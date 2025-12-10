ياسين براهيمي للجزيرة نت: "إصابتي كانت مروعة"

عبّر قائد المنتخب الجزائري ياسين براهيمي، في تصريح لموقع الجزيرة نت، عن شعوره لحظة تعرضه للإصابة بعد دقيقتين فقط من انطلاق مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره العراقي، قائلا "كانت إصابة مروّعة للغاية، وشعرت بخوف كبير في تلك اللحظة".

وأضاف "لكن الحمد لله، نجّاني الله من إصابة خطرة".

وعن جاهزيته لمباراة ربع النهائي أمام المنتخب الإماراتي، قال براهيمي "أنا في صحة جيدة ولا أشعر بأي ألم، وسأكون جاهزا لربع النهائي من أجل مساعدة زملائي والمنتخب".

وختم قائلا "ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونثق بقدرتنا على إسعاد الجمهور الجزائري".