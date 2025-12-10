هنري نجم أرسنال السابق ينتقد تصريحات صلاح ضد ليفربول

انضمّ النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري إلى نجوم كرة القدم السابقين الذين انتقدوا التصريحات النارية الأخيرة للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

تصريحات صلاح عبّر فيها عن غضبه الشديد من جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة لليفربول بالدوري الإنجليزي، وألمح أيضا إلى إمكانية مغادرة الفريق في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، وفجّر فيها قنبلة حول انتهاء علاقته بمدرب الفريق الحالي آرني سلوت.

وبسبب هذه التصريحات استُبعد صلاح من قائمة الريدز في المباراة ضد إنتر ميلان التي جرت أمس في واحدة من قمم الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال، وهو قرار حظي بدعم مباشر من الإدارة.

هنري ينتقد تصريحات صلاح ضد ليفربول

هنري انضم إلى عدد من النجوم السابقين وجهوا انتقادات لاذعة لصلاح، ممن يرون أن اللاعب مهما بلغت أهميته لا يحق له أن "يزعزع الانسجام داخل الفريق".

وقال هنري خلال تحليله مباراة ليفربول وإنتر ميلان على شبكة "سي بي إس" الأميركية مستندا على تجربته الشخصية: "لا أحد يشكك فيما حققه صلاح في كرة القدم. نحن نتحدث عن لحظة معينة أرى أنه أخطأ فيها".

وأضاف: "لا يمكنك أن تتحدث علنا عن وضعك الشخصي عندما يكون فريقك يمرّ بظروف صعبة. هذه الأمور تُناقش داخل غرفة الملابس، وقد فعلتُ ذلك بنفسي. كانت لديّ مشاكل مع (أرسين) فينغر ومع (بيب) غوارديولا، هل سمعتموني يوما أتحدث عنها علنا؟".

وتابع: "أبدا لم أفعل ذلك، لقد حميتُ النادي. عندما تلعب لنادٍ ما يجب أن تحميه بكل ما أوتيت من قوة. مهما كانت الأمور التي تحدث داخله يتوجب عليك أن تحمي زملاءك في الفريق، المدرب والجهاز الفني".

وواصل نجم أرسنال وبرشلونة الأسبق: "قد تكون غاضبا أو محبطا أو مختلفا في الرأي، لكنّ هذا لا يعني أن غسل الأوساخ على الملأ، لا سيما عندما يمر النادي بظروف صعبة".

وزاد: "بدلا من ذلك تنتظر وتُسوي الأمور داخليا ثم إذا رغبت في الرحيل أو في قول رأيك، فإنك تفعل ذلك في الوقت المناسب".

وختم هنري: "أتفهم الأنا وحالة الإحباط التي يشعر بها صلاح، فهو يسجل 38 هدفا ثم يجد نفسه على مقاعد البدلاء، لكن تأتي لحظة يجب فيها تقديم مصلحة الفريق على مصلحة الفرد، أتفهم حرية الرأي والرغبة في الكلام، لكنني لا أفهم الطريقة ولا التوقيت. بالنسبة لي هذا لا معنى له وكان تصرّفا خاطئا".

يُذكر أن ليفربول تمكّن من العودة بانتصار ثمين من ملعب سان سيرو بهدف دون رد سجله المجري دومينيك سوبوسلاي من علامة الجزاء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثامن مؤقتا في جدول ترتيب مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة برصيد 12 نقطة.