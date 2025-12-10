مدرب فلسطين: مباراة السعودية صعبة ورينار: المنافسة الحقيقية بكأس العرب بدأت

شدد المدير الفني لمنتخب فلسطين، على صعوبة المواجهة أمام المنتخب السعودي، في كأس العرب 2025، معربا عن أمله في الفوز ومواصلة المشوار التاريخي بالمسابقة.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني مع نظيره السعودي، غدا الخميس، في ربع نهائي "المونديال العربي"، والمقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، إذ يأمل "الفدائي" باستمرار تألقه، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات سوريا وقطر وتونس، برصيد 5 نقاط، بتحقيقه فوزا وتعادلين.

وقال "أبو جزر" في المؤتمر الصحفي الذي عقده -اليوم الأربعاء- للحديث عن اللقاء المرتقب إن "المنتخب السعودي يمتلك تاريخا موندياليا كبيرا وحضورا قويا في آسيا".

وأعرب مدرب فلسطين عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، مشيرا إلى أن مجموعة فلسطين كانت صعبة بوجود 3 منافسين متميزين.

وعن إراحة المنتخب السعودي للعديد من العناصر الأساسية في مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعات، استعدادا لدور الثمانية، قال أبو جزر: "هذا حق أصيل لهم، هناك نظرة فنية بالتأكيد".

وأكد المدرب الفلسطيني أن "منتخب السعودية يمتلك 23 لاعبا جميعهم مميزون وسنتعامل مع هذه المباراة على أنها مواجهة تأهل وهذا هدفنا، واحتفال اللاعبين يحضر بعد كل مباراة ولكن في اليوم التالي تغلق الملفات ونركز في القادم".

وردا على سؤال حول غياب الجدية في المباراة الأخيرة أمام سوريا مقارنة بمباراتي الفريق ضد قطر وتونس، قال مدرب فلسطين: "جميع لقاءاتنا نلعبها بجدية، وبالتأكيد سيناريو المباراتين يجعل الفرحة كبيرة".

وتابع "أمام تونس كنا خارج الحسابات بعد تأخرنا بهدفين ثم عدنا وقمنا بـ"ريمونتادا" وكانت فرحة مستحقة لنا بالتعادل 2-2، من مارس كرة القدم يعرف سبب فرحتنا".

وأوضح أنه "سنلعب أمام المنتخب السعودي مباراة ليكون لها مردود كبير على جماهير فلسطين".

رينار: هدفنا الوصول للمربع الذهبي

في المقابل أكد هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، أن المنافسة الحقيقية بدأت في كأس العرب، مشددا على ضرورة التركيز أمام منتخب فلسطين للعبور للدور قبل النهائي.

وشدد المدرب الفرنسي على أن المنتخب السعودي سيعمل على التركيز من أجل الوصول للمربع الذهبي لا سيما أنه سيخوض مواجهة لن تكون سهلة أمام فلسطين.

وأضاف أن المنتخب الفلسطيني يملك معنويات كبيرة في هذه البطولة وهو ما سيزيد من صعوبة اللقاء، لكنه أكد على اعتياد المنتخب السعودي على خوض مثل هذه المواجهات واللعب بروح كبيرة تليق بقيمة قميص المنتخب (الأخضر).

وحول ما إذا كان سيقوم بالمداورة بين اللاعبين في مباراة الغد، قال رينار: "لم نبدأ بذات التشكيلة في المواجهات الثلاث الأولى وكنا نريد القيام بالمداورة ليكون اللاعبون مستعدين للمواجهات الثلاث الأخيرة، كان من المهم العناية باللاعبين خاصة الذين لعبوا في الدوري المحلي أو في دوري أبطال آسيا والجميع مستعد لمواجهة الغد".

وعن إمكانية وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وكيفية العمل على تطوير ذلك لدى اللاعبين في ظل إهدار ركلات جزاء في مباريات سابقة قال مدرب المنتخب السعودي: "سنقدم ما في وسعنا لإنهاء المواجهة في الـ90 دقيقة بطبيعة الحال وإلا علينا أن نتأقلم على واقعنا، ما تتحدث عنه هو مشكلة على الفريق وتجاوزنا هذه المشكلة ونستعد بكثير من الحزم لتحقيق هدفنا وعلينا التأقلم مع الواقع".

وصعد منتخب السعودية للأدوار الإقصائية في البطولة، بعدما حل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب المغرب (المتصدر)، في حين تصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات تونس وقطر وسوريا، بـ5 نقاط.