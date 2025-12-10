ليفربول يهزم إنتر وأتالانتا يطيح بتشلسي وفوز بايرن وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه إنتر ميلان 1-0 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا في غياب نجمه محمد صلاح.

وأحرز المجري دومينيك سوبوسلاي، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

دومينيك سوبوسلاي يحسمها لليفربول من علامة الجزاء! ⚽🔥 هدف الفوز أمام إنتر يمنح الريدز ثلاث نقاط ثمينة في ليلة من ليالي الأبطال!#دوري_أبطال_أوروبا #إنتر_ليفربول pic.twitter.com/2nykM6fjdr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2025

وارتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن مؤقتا، فيما بقي رصيد إنتر ميلان 12 نقطة أيضا في المركز الخامس.

أتالانتا يهزم تشلسي

قلب أتالانتا الطاولة على ضيفه تشلسي، وحول تأخره بهدف إلى فوز (2-1).

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عبر جواو بيدرو بالدقيقة 25. قبل أن يعود أتالانتا بفضل نجمه شارل دي كيتيلار الذي صنع هدف التعادل لجيانلوكا ساكاماكا بالدقيقة 55، وسجل الهدف الثاني القاتل بالدقيقة 83.

تشارلز دي كاتيلايير يضيف الهدف الثاني لأتالانتا في شباك تشلسي#دوري_أبطال_أوروبا #مارسيليا pic.twitter.com/lFdsx9PQwO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2025

فوز بايرن ميونخ

استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على ضيفه سبورتنغ لشبونة بنتيجة (3-1).

وسجل ثلاثية البايرن في مباراة اليوم سيرجي غنابري (65) ولينارت كارل (69) وجوناثان تاه (77)، بينما بدأ سبورتنغ بالتسجيل عن طريق جوشوا كيميتش بالخطأ في مرماه (54).

وبهذه النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سبورتنغ عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع.

انتصار أتلتيكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا مهمًا ومستحقًا على نظيره أيندهوفن الهولندي بنتيجة 3–1.

نجح أيندهوفن في تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 10 عبر لاعبه جوس تيل.

وتمكن اتلتيكو من العودة قبل نهاية الشوط الأول بعد هجمة منظمة أنهاها جوليان ألفاريز بتسديدة قوية في الدقيقة 37، ليعلن التعادل 1–1.

وفي الشوط الثاني، ظهر أتلتيكو مدريد بصورة مغايرة تمامًا، إذ فرض سيطرته الهجومية وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقة 52 عن طريق دافيد هانكو بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء، ثم جاء الهدف الثالث سريعًا عبر ألكساندر سولورث، ليعمّق الفريق المدريدي الفارق ويؤكد تفوقه.

وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة احتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أيندهوفن عند 8 نقاط في المركز الـ19.