لم يسجل منذ 8 أشهر.. ما أسباب الجفاف التهديفي لليفاندوفسكي في أبطال أوروبا؟

يمر البولندي روبرت ليفاندوفسكي بفترة جفاف تهديفي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا أثارت دهشة المشجعين والمحللين على حد سواء، فما أسباب هذا الصيام عن هز الشباك؟

لم يُسجل المهاجم البولندي أي هدف في دوري أبطال أوروبا منذ أبريل/نيسان الماضي.

تقول صحيفة "ماركا" إنه لا شك في جودة روبرت ليفاندوفسكي، فقد أثبت ذلك على مدار سنوات طويلة مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وبرشلونة.

إلا أنه يمر بفترة تراجع حاد في دوري أبطال أوروبا، ولا أحد يعلم السبب.

لم يُسجل المهاجم أي هدف هذا الموسم في البطولة الدولية الأهم، وهو أمر مُثير للدهشة بالنظر إلى أنه يُعد من بين هدافي الدوري الإسباني برصيد 8 أهداف.

من جهة أخرى، لم يُسجل ليفاندوفسكي أي هدف في دوري أبطال أوروبا، وقد طال أمد جفافه التهديفي أكثر من المتوقع.

لم يُسجل ليفاندوفسكي أي هدف في أوروبا في آخر 9 مباريات، بما في ذلك آخر 3 مباريات من الموسم الماضي.

وكان آخر هدف له في مباراة الذهاب من ربع النهائي ضد بوروسيا دورتموند في 9 أبريل/نيسان، وهي المباراة التي سجل فيها هدفين. ومنذ ذلك الحين، لم يهز ليفا الشباك وقد انقضت 8 أشهر.

أسباب الصيام التهديفي

ترى الصحيفة أنه من الصعب تحديد أسباب هذا التراجع في غزارة تهديفة.

صحيح أن المهاجم البولندي عانى من بعض المشاكل البدنية، سواء في نهاية الموسم الماضي أو في بداية هذا الموسم، ومع ذلك، لا ينبغي أن يمنعه ذلك من التسجيل، والدليل على ذلك هو فعاليته في الدوري الإسباني.

قد يكمن أحد الأسباب في قوة الدفاعات التي يواجهها ونوعية المباريات.

من الواضح أن مستوى المدافعين في دوري أبطال أوروبا أعلى منه في الدوري الإسباني.

فالفرق مثل باريس سان جيرمان وتشلسي تضم لاعبين من الطراز الرفيع في خطوط دفاعها، ويتأثر المهاجم البولندي بذلك.

كما ينخفض ​​أداؤه في المباريات السريعة ذات الإيقاع العالي، وهو أمر يحدث بكثرة في دوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الإسباني.

ما حدث في المباراتين الأخيرتين ضد تشلسي وآينتراخت فرانكفورت خير دليل على ذلك، حيث سعى كلا الفريقين لتسجيل الأهداف في مباريات هجومية مفتوحة، مما أثر سلبا على أداء ليفاندوفسكي.

إشادة فليك

على الرغم من هذه الإحصائيات، يثق هانسي فليك ثقة كاملة بمهاجمه.

وصرّح المدرب قبل مباراة كلوب بروج "منذ أن أصبحت مدربا، لم أرَ لاعبا أكثر احترافية من روبرت ليفاندوفسكي".

ويبدو على يقين من أن المهاجم البولندي سيعود إلى مستواه التهديفي المعهود في أوروبا.