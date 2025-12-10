عدو صامت يقف خلف تراجع نتائج ريال مدريد هذا الموسم

يواجه ريال مدريد في الفترة الأخيرة أزمة فنية تزامنت مع سلسلة طويلة من اللاعبين المصابين، كان لها تأثير مباشر على سوء النتائج.

ومنذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خاض ريال مدريد 8 مباريات في جميع البطولات، فاز في 3 منها وتعادل مثلها وخسر مرتين، وهي نتائج باتت تهدد مستقبل المدرب تشابي ألونسو الذي عانى فريقه من إصابات متتالية.

الإصابات تضرب ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعبي ريال مدريد تعرضوا لـ13 إصابة خلال 31 يوما الأخيرة، تزامنت مع أزمة النتائج التي يمر بها الفريق.

وترى الصحيفة أن هذا العدد من الإصابات "كفيل بإرباك أي فريق وزعزعة استقراره"، ووصفتها "بالعدو الصامت" الذي يقف خلف سوء النتائج.

ويُعد الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد والفرنسي إدوارد كامافينغا أحدث اسمين ينضمان إلى قائمة طويلة من المصابين، وذلك بعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو يوم الأربعاء الماضي.

وفي بداية الموسم كانت الأزمة غير مؤثرة على ريال مدريد، لكنها تفاقمت منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إذ دخل الفريق في دوامة مقلقة من الإصابات وواجه انتكاسات كبيرة تسببت في غياب عدد من اللاعبين لفترات طويلة.

وما زاد حدة الأزمة هو الإجهاد الذي أصاب اللاعبين بسبب كثافة المباريات التي يخوضونها، سواء مع النادي أو منتخباتهم الوطنية.

وحسب "ماركا"، فإن ريال مدريد الذي عاني من 13 إصابة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم، عاد ليواجه العدد نفسه من الإصابات خلال الشهر الماضي.

وفي الأيام الـ30 الأخيرة، عانى لاعبون كُثر من الإصابات وهم: تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، دين هويسن، إدوارد ميندي، أوريلين تشواميني، إدوارد كامافينغا، فيدريكو فالفيردي، فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي.

إصابة مبابي تربك ريال مدريد

وفي آخر التطورات، أكدت "ماركا" أن مبابي -هدّاف الفريق خلال الموسم الحالي- لم يشارك في التدريبات الجماعية، مما يجعل مشاركته ضد مانشستر سيتي محل شك كبير.

ويعاني مبابي من كسر في أحد أصابع القدم، بالإضافة إلى شعوره بآلام عضلية في الساق اليسرى، وهو ما حرمه من حضور الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

ورغم ذلك، لم يستبعد الجهاز الفني إدراجه في القائمة، لكن القرار النهائي سيتوقف على إحساس اللاعب في الساعات التي تسبق المباراة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن ريال مدريد سيواجه السيتي وهو يعاني من 7 غيابات مؤكدة (كارفاخال، أرنولد، هويسن، ميليتاو، ألابا، ميندي وكامافينغا)، بالإضافة لشكوك حول مبابي.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي غدا الأربعاء على ملعب برنابيو، في واحدة من قمم الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.