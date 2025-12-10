شاهد.. سقوط لاعب في خندق أثناء الاحتفال بهدف

وقع الفرنسي ريان غريب، لاعب فريق ماغديبورغ المنافس في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، ضحية لموقف مخيف وطريف في الوقت نفسه.

واحتفل غريب (26 عاما) يوم الأحد الماضي بالهدف الثاني الذي سجله لفريقه في مرمى هيرتا برلين ضمن الجولة الـ15 من المسابقة، بطريقة أصبحت فيما بعد حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

Ghrieb fell into a 2.70 m ditch while celebratingpic.twitter.com/Iv5v70mXzK — Troll Football (@TrollFootball) December 8, 2025

وبعد أن سجل غريب هدفه في الدقيقة 100 اندفع بسرعة نحو جماهير فريقه للاحتفال معهم، وقفز فوق الحاجز قبل أن يجد نفسه في موقف حرج.

وسقط غريب داخل خندق خرساني يفصل بين الحاجز والمدرجات ويبلغ ارتفاعه 2.7 متر وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأصاب تصرف اللاعب جماهيره القريبة من المدرجات بالصدمة، بعدما حلّق فوق الحاجز وسقط مباشرة في قاع الخندق، لكنه تمكّن لاحقا من التسلق والخروج إلى أحضان زملائه.

وبدت الابتسامة واضحة على وجه غريب الذي تلّقى بطاقة صفراء، في وقت حققت فيه اللقطة مئات الآلاف من المشاهدات.

ولا تُعد هذه الحادثة هي الأولى لشخص يسقط في هذا الخندق الخرساني بالملعب الأولمبي، إذ فقد مشجع بولندي وعيه وتم نقله إلى المستشفى بعد سقوطه خلال مباراة بولندا والنمسا في منافسات كأس أوروبا (يورو 2024).

يُذكر أن غريب وصل إلى ماغديبورغ في الصيف الماضي قادما من غانغان الفرنسي، ومنذ ذلك الحين سجل 5 أهداف في 16 مباراة خاضها حتى الآن.

وفي المباراة المذكورة فاز ماغديبورغ على مضيفه هيرتا برلين 2-صفر، ليرتفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة، ورغم ذلك بقي في قاع جدول الترتيب.