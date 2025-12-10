سر تألق النجم الجزائري عادل بولبينة في كأس العرب

فاجأ مهاجم المنتخب الجزائري عادل بولبينة الصحفيين في المنطقة المختلطة بملعب خليفة الدولي بعد نهاية مباراة الجزائر والعراق، وهو يحمل مصحفا بيده.

وانفرد موقع الجزيرة نت بسؤال اللاعب عن سر حمله المصحف، وما إذا كان يرافقه في كل مباراة، فأجاب بولبينة "والله التوفيق من عند الله عز وجل. كما يقولون الدنيا فانية، ولازم نكونوا قراب لربي سبحانه. كل شيء بيد الله، وهو الذي يسهّل الأمور، والمصحف يجعلني دائما أقرب إلى الله عز وجل".

وختم اللاعب حديثه بالقول "والداي موجودان في قطر، وهما يدعوان لي.. وهما الصح".