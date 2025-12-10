الفرنسي بوغبا يستثمر في فريق لسباق الهجن في السعودية

دخل النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب موناكو في استثمار جديد مفاجئ في عالم الرياضة، يبتعد كليا عن مجال كرة القدم.

وأعلن بوغبا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" انضمامه إلى فريق سعودي محترف لسباقات الهجن، مساهما وسفيرا في الوقت نفسه.

وكتب بوغبا في المنشور الذي أرفقه بمقطع فيديو "فصلٌ جديد وبالروح نفسها. فخور بأن أكون جزءا من لحظة رياضية تاريخية، بانضمامي إلى فريق الحبوب لسباقات الهجن مساهما وسفيرا".

واختتم بوغبا "لنصنع التاريخ معا".

من جهتها ذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن بوغبا أصبح أول لاعب كرة قدم محترف في التاريخ يستثمر في فريق لسباقات الهجن.

وقالت "في الوقت الذي عاد فيه بوغبا إلى الملاعب بعد أكثر من عامين على الغياب، خطا بطل العالم 2018 خطوة جديدة خارج المستطيل الأخضر بمشروع غير متوقع".

وعن مشروعه الجديد قال بوغبا في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "شاهدتُ عددا كبيرا من سباقات الهجن على يوتيوب، وقضيت وقت فراغي في البحث لأفهم التقنيات والإستراتيجيات المتّبعة".

وأضاف "ما أدهشني هو الالتزام الكامل الذي يتطلّبه هذا المجال من جميع المشاركين، قد لا ندرك ذلك دائما، لكن الرياضة تخلق روابط على الدوام بطريقة أو بأخرى. سواء كانت كرة القدم، أم سباقات الهجن، أو الملاكمة، فإن الأسس واحدة: العزيمة، والتركيز، والانضباط، والمثابرة".

وتأسس فريق الحبوب على يد رجلي الأعمال السعوديين عمر المعينة وصفوان مدير، وبدأ بالمنافسة في البطولات الخاصة بها عام 2021.

🚨🚨| OFFICIAL: Paul Pogba becomes co-owner of Al Habob in Saudi Arabia, joining the world’s first professional camel racing team. 🐪🇸🇦 pic.twitter.com/AHD1ybXTrS — CentreGoals. (@centregoals) December 10, 2025

إعلان

وقال بوغبا في بيان صادر عن الفريق "أرغب في أن أكون جزءا من مشروع يتجاوز حدود الرياضة، يجمع الناس ويُبرز تقاليد تستحق الاحتفاء. الانضمام إلى الحبوب جعلني أشعر وكأنني دُعيت إلى عائلة جديدة، وكان قبول العرض قرارا سهلا".

من جهته عبّر المعينة عن فرحته بوجود بوغبا بالفريق "مشاركة بول تمثل عنصر تحوّل حقيقي. إن تأثيره وقيادته وشغفه بسرد القصص الثقافية تعكس تماما القيم التي يدافع عنها فريق الحبوب. هذه الشراكة تتجاوز السباق ذاته؛ إنها تتعلق بمشاركة إرث يستحق اعترافا عالميا".

وتُعدّ سباقات الهجن من الرياضات التراثية ذات الموروث الثقافي الأصيل في قطر وفي الخليج العربي، وتُنظم بالمنطقة بمهرجانات كبرى ويُخصص لها جوائز مالية ضخمة.