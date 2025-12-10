يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني في ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم 2025 المقام حاليا في قطر والذي يستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتأهل منتخب فلسطين إلى هذا الدور بعد أن حسم المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وقدم "الفدائي" مستويات جيدة في دور المجموعات بتحقيقه الفوز على قطر 1-صفر، والتعادل أمام تونس 2-2 وسوريا 0-0.

في حين احتل "الأخضر" المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جاءت من فوزين متتاليين على عُمان 2-1، وجزر القمر 3-1، قبل أن يتعرض للخسارة أمام المغرب 0-1 في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2025

تقام مباراة المنتخب السعودي وفلسطين الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025 على ملعب لوسيل.

وتنطلق المباراة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية والدوحة، الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت فلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2025

beIN Sports HD

قنوات الكأس

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

الكويت الرياضية

تاريخ المواجهات بين الفريقين

9 مباريات

فوز السعودية في 5 مباريات

تعادلا في 4 مباريات

تشكيلة السعودية المتوقعة ضد فلسطين

نواف العقيدي، أيمن يحيى، وليد الأحمد، علي مجرشي، حسان تمبكتي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو، صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

تشكيلة فلسطين المتوقعة ضد السعودية

رامي حمادة، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان، عميد محاجنة، حامد حمدان، تامر صيام، خالد النبريص، عدي الدباغ، زيد القنبر.