8 منتخبات تأهلت إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، بينها مرشحون محتملون للتتويج باللقب وآخرون أحصنة سوداء بعثرت أوراق المجموعات وحققت المفاجآت، في حين خرجت منتخبات كان يُتوقع لها أن تذهب بعيدا في البطولة وتنافس على لقبها.

المجموعة الأولى

الرابحون: فلسطين وسوريا والخاسرون: تونس وقطر

المفاجأة الكبرى وغير المتوقعة كانت تأهل منتخبي فلسطين وسوريا عن المجموعة الأولى إلى ربع النهائي، وكان المنتخبان تأهلا إلى "المونديال العربي" من بوابة الملحق بفوزهما على ليبيا وجنوب السودان على الترتيب.

فأغلب الترشيحات والتوقعات كانت تصب في مصلحة منتتخب قطر بطل آسيا لمرتين متتاليتين والمتأهل إلى كأس العالم 2026 وصاحب الأرض والجمهور، إضافة إلى منتخب تونس (الذي لم يلعب بالفريق الأول) المتأهل لكأس العالم من دون تلقي أي هدف خلال مشواره بالتصفيات المونديالية.

غير أن "الفدائي" هزم قطر في الافتتاح وانتزع تعادلا قاتلا من تونس 2-2 وتعادلا آخر مع سوريا 0-0 لينهي دور المجموعات من دون هزيمة ويتصدر المجموعة الأولى بـ5 نقاط.

أما "نسور قاسيون"، فكرروا مسار فلسطين في دور المجموعات بفوزهم على تونس 1-0 وتعادلهم مع قطر 1-1 ومع فلسطين 0-0، وأنهوا مسارهم في دور المجموعات من دون هزيمة وفي المركز الثاني بـ5 نقاط.

وخرج "نسور قرطاج" الذي كان من بين أبرز المرشحين للقب، من دور المجموعات رغم فوزهم الكبير على العنابي بثلاثية نظيفة وحصدهم 4 نقاط.

في حين لم ينجح صاحب الأرض والجمهور والذي كان أيضا من بين المرشحين للذهاب بعيدا في هذه البطولة، في تحقيق أي فوز واكتفى بنقطة واحدة من 3 مباريات، واحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى.

المجموعة الثانية

الرابحون: المغرب والسعودية والخاسرون: عمان وجزر القمر

لم تكن هناك مفاجأت في هوية المتأهلين عن هذه المجموعة، وكل التوقعات كانت تصب في مصلحة "أسود الأطلس" و"الأخضر" السعودي، فالأول تصدر المجموعة والثاني حل وصيفا فيها.

مشوار المغرب كان سالكا في دور المجموعات، إذ هزم جزر القمر بسهولة 3-1، وعانى أمام منتخب عمان، ورغم أنه لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ53، فإن "الأحمر العماني" أخفق بقيادة مدربه كارلوس كيروش في الفوز على منتخب المغرب، وفي المباراة الثالثة فاز المغرب بصعوبة على المنتخب السعودي لينهي دور المجموعات من دون خسارة، وتصدر المجموعة الأولى.

السعودية بدأت دور المجموعات بقوة وكانت أول منتخب يتأهل لربع النهائي بفوزين على عمان وجزر القمر ولكنها خسرت أمام المغرب بعد إهدار لاعبها عبد الله الحمدان ركلة جزاء، لتحتل وصافة المجموعة بـ6 نقاط.

منتخب عمان كان يعول عليه أن يكون أحد الأحصنة السوداء في البطولة، ورغم فوزه على جزر القمر وتعادله مع منتخب المغرب، فإن الخسارة أمام السعودية جعلته يحتل المركز الثالث في المجموعة ويخرج من دور المجموعات.

جزر القمر الحلقة الأضعف في البطولة لأنه المنتخب الوحيد الذي فشل في حصد أي نقطة وودع دور المجموعات بـ3 هزائم.

المجموعة الثالثة

الرابحون: الأردن والإمارات والخاسرون: مصر والكويت

مفاجأة كبرى حققتها الإمارات بعد أن رافقت الأردن، أقوى منتخبات البطولة، إلى ربع نهائي.

الأردن، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وهو المنتخب الوحيد في البطولة الذي حصد العلامة الكاملة وحقق 3 انتصارات واضحة وصريحة على الإمارات والكويت ومصر.

الإمارات قلبت الطاولة في هذه المجموعة على مصر وانتزعت منها البطاقة الثانية، وأكد منتخبها أنه يريد مصالحة الجماهير بعد فشله في التأهل لكأس العالم 2026، ورغم بدايته السيئة بالخسارة أمام الأردن، فإنه عاد وتعادل مع مصر ثم فاز على الكويت وتأهل لربع النهائي بـ4 نقاط.

منتخب مصر الذي لا يلعب بالأساسيين لديه، كان يتوقع أن يذهب بعيدا في هذه البطولة بقيادة مدرب خبير هو حلمي طولان وعدد من اللاعبين المعروفين وأصحاب الخبرات، لكنه خرج من دور المجموعات في أكبر مفاجآت البطولة، وحصد نقطتين فقط من تعادلين بشق الأنفس أمام الكويت والإمارات وخسارة قاسية بثلاثية أمام اللاعبين الاحتياطيين لمنتخب الأردن.

منتخب الكويت حاول وقاتل وكان يأمل في استعادة أمجاده الكروية من بوابة كأس العرب لكنه خسر مرتين وتعادل مرة مع مصر، واحتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة بنقطة واحدة.

المجموعة الرابعة

الرابحون: الجزائر والعراق والخاسرون: البحرين والسودان

أطلق عليها المجموعة الحديدية ولكن المتأهلين عن المجموعة كانا مرشحين ومن ضمن التوقعات، ولم تنجح البحرين أو السودان في تحقيق المفاجأة.

بعد الكبوة أمام السودان والتعثر بالتعادل السلبي بسبب اللعب بـ10 لاعبين لمعظم فترات المباراة، كشر "محاربو الصحراء" (الجزائر) عن أنايبهم وهزموا البحرين بخماسية، واستغلوا ظروف المباراة ضد العراق من طرد وإصابة نجم الفريق مهند علي وهدف عكسي في بداية الشوط الثاني وفازوا على "أسود الرافدين" وانتزعوا منهم صدارة المجموعة بـ7 نقاط وتأهلوا عن جدارة لربع النهائي.

العراق تأهل مبكرا لربع النهائي بفوزين متتاليين على السودان والبحرين، لكن خسارته أمام الجزائر أجبرته على التنازل عن صدارة المجموعة وتراجعه لمركز الوصيف.

البحرين كانت من بين المنتخبات المرشحة لكي تكون حصانا أسود في البطولة وتحقق مفاجأة ولكنها تعرضت لخسارتين أمام العراق والجزائر على الترتيب، وحققت فوزا معنويا على السودان واحتلت المركز الثالث في المجموعة بـ3 نقاط.

مشاركة السودان كانت مخيبة للأمال وخرج من دور المجموعات بعد أن حقق نقطة واحدة من خسارتين وتعادل أمام الجزائر المنقوصة عدديا.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

سوريا وفلسطين عن المجموعة الأولى

السعودية والمغرب عن المجموعة الثانية

الأردن والإمارات عن المجموعة الثالثة

الجزائر والعراق عن المجموعة الرابعة

مواجهات ربع نهائي كأس العرب 2025

الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول

17:30 (توقيت مكة المكرمة): المغرب x سوريا بملعب خليفة الدولي.

20:30 (توقيت مكة المكرمة): فلسطين x السعودية بملعب لوسيل.

الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول

17:30 (توقيت مكة المكرمة): الأردن x العراق (ملعب المدينة التعليمية).

20:30 (توقيت مكة المكرمة): الجزائر x الإمارات (ملعب البيت).

مباراتا نصف النهائي تقامان يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويقام النهائي يوم الخميس 18 من الشهر ذاته، وينطلق السابعة مساء بتوقيت الدوحة والسعودية على ملعب لوسيل.