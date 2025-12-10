أكثر حالات الطرد غرابة في تاريخ كرة القدم

كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، لكن بعض لحظاتها خرجت تماما عن المألوف، تاركة مشاهد غير منطقية انتهت ببطاقات حمراء صادمة. من أقنعة الاحتفال، إلى رمي العشب، وصولا لاعتداءات على نقالات لاعبي الخصم.

في هذا التقرير نستعرض أغرب 13 حالة طرد في تاريخ كرة القدم:

1- نيمار: الاحتفال بقناع وجهه

في أبريل/نيسان 2011 بدور المجموعات من كأس ليبرتادوريس، سجّل نيمار هدفا رائعا أمام كولو كولو، واحتفل بوضع قناع يحمل صورته تسلمه من أحد المشجعين، الحكم اعتبر الاحتفال غير قانوني ومنحه بطاقة صفراء ثانية تسببت في طرده.

12. Neymar sent off for wearing a mask. Getting on his knees to begging didn’t save him😭😭 pic.twitter.com/zgjmpH4RXR — Abochie (Fan) 🧘🏽‍♂️ (@_abochie) December 10, 2024

2- خوسيه خيمينيز: رمي كلب إلى لوحة الإعلانات

في مباراة بيلا فيستا، دخل كلب ضال الملعب فأمسكه خيمينيز ورماه بقوة نحو اللوحة الإعلانية.

المشهد أثار غضب اللاعبين والمشجعين، وجاء الطرد المباشر سريعا. لاحقا واجه اللاعب انتقادات واسعة بسبب القسوة غير المبررة.

3- لي بوير وكيرون داير: اشتباك زميلين داخل الفريق

أسوأ مشهد لفريق واحد في البريميرليغ. بوير وداير لاعبا نيوكاسل تبادلا اللكمات خلال مباراة رسمية أمام أعين 52 ألف متفرج.

الحكَم لم يتردد وأشهر بطاقتين حمراوين في وجه اللاعبين.

4- فابيان أوريلانا: رمي حفنة عشب على بوسكيتس

في أبريل/نيسان 2015، ومع استفزاز بوسكيتس وتأخير اللعب، التقط أوريلانا حفنة من العشب وألقاها على وجه لاعب برشلونة، حركة غريبة اعتبرها الحكم سلوكا عدائيا وطرده فورا.

5- فاليري كاربين: التصفيق الساخر للجماهير

تعرض كاربين لصافرات وإهانات طوال المباراة، وعند تبديله التفت للجمهور وصفق لهم بسخرية.

الحكم منحه بطاقة صفراء ثانية، معتبرا الإيماءة استفزازا واضحا. وجاء الطرد ليُظهر كيف يمكن للحظات انفعالية أن تغيّر مجرى المباريات.

6- إدين دجيكو: سحب سروال سوكراتيس

في لقطة غريبة خلال تصفيات كأس العالم، سحب دجيكو سروال المدافع اليوناني أثناء صراع على الكرة.

الحركة أثارت الضحك ثم الطرد، لكنها سببت جدلا واسعا حول "حدود المزاح" داخل الملعب، رغم أن الطرد كان نتيجة بطاقة صفراء ثانية.

7- جوزيب شيمونيتش: ثلاث بطاقات صفراء قبل الطرد

في كأس العالم 2006، ارتكب الحكم غراهام بول خطأ تاريخيا بمنح شيمونيتش 3 بطاقات صفراء قبل أن يتذكر أخيرا ويخرج البطاقة الحمراء. لقد كانت واحدة من أكثر لحظات التحكيم غرابة.

8- زين الدين زيدان: النطحة الأشهر في التاريخ

شهد نهائي مونديال 2006 بين فرنسا وإيطاليا واحدة من أكثر اللحظات صدمة في تاريخ اللعبة، حين وجّه زيدان نطحة قوية إلى ماركو ماتيرازي مدافع إيطاليا.

الحكم إليزوندو لم يتردد في منحه بطاقة حمراء مباشرة أنهت مسيرة زيزو الدولية.

🚨🚨🎙️| Marco Materazzi is open to TALKING with Zinedine Zidane, 18 years after the infamous World Cup final headbutt: "I haven’t spoken to Zinedine Zidane since that day…" "I’m no longer looking for an apology but would happily have a conversation with him now that so many… pic.twitter.com/rJ61aMJIP1 — CentreGoals. (@centregoals) November 23, 2024

9- إيدن هازارد: ركل جامع الكرات

في نصف نهائي كأس الرابطة 2013 لعب تشلسي ضد سوانسي، حاول هازارد انتزاع الكرة من جامع الكرات الذي كان يضيّع الوقت، وانتهى به الأمر بركله أثناء المحاولة. تم اعتبار ذلك سلوكا عنيفا وطُرد مباشرة.

12 years ago today, Eden Hazard lost his head with a Swansea City ballboy 🤣 #Swans pic.twitter.com/y4CQwR0T2n — 🦢 WeAreSwansea 🦢 (@weareswansea) January 23, 2025

10- خافيير ماسكيرانو: ركل سائق النقالة

أثناء مباراة الأرجنتين والإكوادور عام 2013، وُضع ماسكيرانو على عربة نقل المصابين لكنه فقد أعصابه وركل السائق من الخلف، الحكم لم يغفر الواقعة وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة.

11- أندريه بايكي: إسقاط نقالة غانا بالقوة

في نصف نهائي أمم أفريقيا 2008، غضب بايكي من عرقلة الطاقم الطبي الغاني لزميله، فركض ودفع النقالة بقوة ليُسقطها أرضا حكم المباراة لم يفكر كثيرا وأخرج البطاقة الحمراء.

12- سانهاريب مالكي: محاولة فك حذاء متشابك بطريقة عنيفة

في الدوري الهولندي، تشابكت أربطة حذاء مالكي مع فان دوينين. مالكي حاول فك الارتباط بالركل، مما تسبب في سقوط الخصم الحكم رأى أن الحركة عنيفة وطرد مالكي.

13- ماريو جيوروفسكي: خلع البنطال للاحتفال

بعد تسجيله هدف الفوز في الدوري التايلندي، خلع جيوروفسكي سرواله القصير ووضعه على رأسه احتفالا الحكم منحه بطاقة صفراء ثانية بسبب عدم الانضباط وطُرد من المباراة.