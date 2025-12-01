موعد مباراة المغرب ضد جزر القمر بكأس العرب والقنوات الناقلة المفتوحة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد جزر القمر في بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم المقامة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي ستنطلق اليوم الاثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

ويلعب المغرب بالمنتخب المحلي المتوج هذا العام بكأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين، بينما تلعب جزر القمر بمنتخبها الأول.

موعد مباراة المغرب ضد جزر القمر بكأس العرب 2025

تقام مباراة المغرب ضد جزر القمر التي تأتي في مستهل مباريات المجموعة الثانية غدا الثلاثاء الثاني من ديسمبر/كانون الأول على ملعب خليفة بالدوحة.

وتبدأ المباراة الساعة الثالثة عصرا 15:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (13:00 حسب توقيت المغرب و14:00 بتوقيت مصر، 12:00 بتوقيت غرينتش).

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر بكأس العرب

beIN SPORTS 11 HD المفتوحة مجانا للجماهير.

كما تنقل المباراة دون تشفير أيضا عبر قنوات

الكاس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

وتلعب السعودية بالمجموعة الثانية في كأس العرب التي تضم أيضا منتخبات:

المغرب

عُمان

جزر القمر

المغرب يحشد نجومه للتتويج بالكأس

وتأتي البطولة بعد تتويج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم بجدارة، وهو ما يحفز منتخب المغرب الذي تشكل البطولة فرصة للعديد من الأسماء لطرق أبواب المنتخب الأول الذي يقوده المدرب وليد الركراكي، قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب ويفتتحها أمام جزر القمر تحديدا في 21 من الشهر الجاري في الرباط.

وحشد طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب بكأس العرب تشكيلة قوية من أصحاب الخبرة في مقدمتهم المهاجمون عبد الرزاق حمد الله ووليد أزارو وأشرف بنشرقي الذين لديهم الباع الطويل في البطولات الأفريقية والعربية، لكن الأخير سيغيب عن أول مباراتين بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، بحسب ما قال مدربه الاثنين في مؤتمر صحفي.

وقال السكتيوي في مؤتمر صحفي عن البطولة، إن فريقه سيخوض المنافسة بعزيمة قوية للتتويج "الهدف الأول هو عبور دور المجموعات، بعدها سنمضي خطوة بخطوة".

وأضاف السكتيوي "المنافسة قوية خصوصا في ظل حضور مصر والجزائر وتونس دون أن ننسى المنتخبات الآسيوية التي تأهلت إلى كأس العالم، مثل الأردن، السعودية وقطر، وهناك أيضا العراق الذي سيخوض الملحق العالمي، إضافة إلى الإمارات التي تُعد منتخبا جيدا، وسلطنة عمان وغيرها".

جزر القمر والمشاركة الأولى بكأس العرب

في المقابل، يشارك المنتخب القمري في النهائيات العربية للمرة الأولى، بعدما تغلب في الملحق على اليمن بركلات الجزاء إثر مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4.

ويعد منتخب "كويلاكانتيس" (تيمناً بالسمكة النادرة)، من القوى الصاعدة في أفريقيا، وبدأت إنجازاته في كأس الأمم 2022 عندما بلغ الأدوار الإقصائية، بقيادة المدرب أمير عبدو.

ويشرف على تدريب الفريق الحالي الرديف المدرب المدغشقري حمادة جمباي، مدافع مارسيليا الفرنسي السابق. يقول "فلسفتي هي اللعب بالكرة. أريد لفريقي أن يطوّر أسلوب اللعب، بالتأكيد لا أن يبقى وراء خط الدفاع. إما أن تفوز أو تخسر، لكن يجب أن تلعب. على الأقل، لن يكون لديك ما تندم عليه".