موعد مباراة السعودية ضد عمان بكأس العرب والقنوات الناقلة المفتوحة

نستعرض موعد مباراة السعودية ضد عُمان في بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم المقامة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي ستنطلق اليوم الاثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

موعد مباراة السعودية ضد عمان بكأس العرب 2025

وتأتي مباراة السعودية وعمان في ثاني أيام البطولة، كما أنها ثاني مباريات المجموعة الثانية، وتقام غدا الثلاثاء الثاني من ديسمبر/كانون الأول على ملعب المدينة التعليمية.

وتبدأ المباراة الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر و17:00 بتوقيت غرينتش).

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان بكأس العرب

beIN SPORTS 11 HD المفتوحة مجانا للجماهير بتعليق حسن العيدروس.

كما تنقل المباراة دون تشفير أيضا عبر قنوات

الكاس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

وتلعب السعودية وعمان بالمجموعة الثانية القوية في كأس العرب التي تضم أيضا منتخبات:

المغرب

جزر القمر

تشكيلة قوية للسعودية

ويتقدم تشكيلة المنتخب السعودي التي اختارها المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، أفضل لاعب يحترف في آسيا سالم الدوسري ونواف العقيدي وحسان تمبكتي وعبد الإله العمري وصالح أبو الشامات.

قال لاعب القادسية مصعب الجوير لموقع الاتحاد الدولي "كأس العرب لها طابع خاص، وسندخلها بهدف المنافسة على لقبها دون شك. نريد أن نُظهر قوة المنتخب السعودي ونُسعد جماهيرنا، مع الاستفادة من البطولة كتحضير مبكر لكأس العالم".

وتأهلت عمان إلى النهائيات بعد فوزها الصعب في الملحق على الصومال بركلات الترجيح، وهي تعول على أمثال إبراهيم المخيني وجميل اليحمدي وناصر الرواحي وعصام الصبحي.