ممنوعات الملاعب بكأس العرب 2025
تنطلق اليوم الاثنين مباريات بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتستمر البطولة التي تقام في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.
ونستعرض الممنوعات التي تحظرها اللجنة المنظمة للبطولة على الجماهير التي تشجع منتخباتها من الملعب، كالتالي:
- قارورات المياة والسوائل التي تزيد عن 100 مليمتر.
- الأطعمة والمشروبات من خارج الملاعب حيث تتوفر داخل ملاعب البطولة.
- القارورات الزجاجية أو القابلة للكسر.
- المظلات والخوذ والقبعات الصلبة.
- حوامل التصوير ومنها المخصص لالتقاط السيلفي.
- الليزر والأضواء القوية مثل الكشافات.
- الأدوات التي تصدر ضوضاء مثل الصفارات والأبواق.
- الأشياء المنفوخة مثل البالونات.
- الحقائب التي تزيد عن 75 سنتيمترا.
- الرسائل السياسية أو المسيئة.
المصدر: الجزيرة